Елизавета Моряк вышла в свет в пышном платье с глубоким декольте

По сюжету фильма, Игорь Соколовский (его сыграл Павел Прилучный) вынужден лететь в Дубай, чтобы спасти своего друга. Тот отправился в Эмираты, чтобы мгновенно разбогатеть, но вместо этого нарвался на мошенников. Вместе с друзьями Соколовский оказывается втянут в международную аферу.