Елизавета Моряк вышла в свет в пышном платье с глубоким декольте

Елизавета Моряк посетила светскую премьеру полнометражного фильма «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным в главной роли. Сам он не смог присутствовать на мероприятии из-за съемок, но его коллега по сериалу «Жизнь по вызову» пришла поддержать новый проект актера.
На мероприятии 30-летняя актриса появилась в черном платье силуэта «русалочка», состоящем из бархатного корсета с глубоким декольте и пышной юбки. Сверху звезда фильма «Онегин» надела многослойное черное болеро.
Моряк собрала волосы сзади, оставив одну прядь у лица, и сделала вечерний макияж. Свой образ она дополнила черными полупрозрачными перчатками и массивной подвеской.
По сюжету фильма, Игорь Соколовский (его сыграл Павел Прилучный) вынужден лететь в Дубай, чтобы спасти своего друга. Тот отправился в Эмираты, чтобы мгновенно разбогатеть, но вместо этого нарвался на мошенников. Вместе с друзьями Соколовский оказывается втянут в международную аферу.
В широкий прокат фильм «Мажор в Дубае» выходит 30 октября.
На этой же премьере побывал и исполнитель одной из главных ролей Павел Чинарев, который привел на премьеру жену и сына.