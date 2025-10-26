Равшана Куркова показала трогательные фото с пятилетним сыном

Равшана Куркова в личном блоге показала архивные кадры со своим сыном Гаспаром в честь его пятилетия. Она опубликовала видео с мальчиком, снятое еще в его младенчестве.
Звезда сериала «А у нас во дворе…» игралась с сыном, а также обнимала и целовала его. Мальчик радостно улыбался и тянулся к знаменитой маме.
«Birthday boy», — подписала кадры 45-летняя актриса.
Также она опубликовала фото Гаспара с большим воздушным шаром в форме цифры «5». Куркова разместила и видео, на котором сын был запечатлен с ее младшей дочерью Самирой.
Напомним, Равшана Куркова родила сына Гаспара в 2020 году. Отцом малыша является бизнесмен Сергей Амарян. В марте 2023-го актриса сообщила, что у нее родилась дочь Самира. Однако имя отца второго ребенка она не называет.
Недавно Равшана Куркова показала, как ее двухлетняя дочь читает «Мойдодыра».
«Корней Иванович Чуковский “Мойдодыр” (сокращенная версия). Самиркин любимый стих в 2,5 года. Оставлю тут, пожалуй», — рассказала артистка.
Ранее Равшана Куркова в честь 45-летия сравнила себя в детстве с двухлетней дочерью. Актриса поделилась редким архивным снимком в честь дня рождения.