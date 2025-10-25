Валерия Ланская показала новые фото с мужем и сыном со свадьбы

Валерия Ланская 21 октября 2025 года во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал композитор Марк Дорбский. Спустя несколько дней 38-летняя актриса показала трогательные свадебные кадры с возлюбленным.
Звезда сериала «Ландыши» вместе с мужем приняла участие в фотосессии. Они прогулялись по парку и сделали снимки на фоне осеннего пейзажа.
Также пара сфотографировалась вместе с десятилетним сыном Ланской от первого брака. Артемий стоял с мамой и отчимом возле свадебного декора и арки с гирляндой. Актриса ранее рассказывала, что новый избранник быстро подружился с ее сыном.
«Какие вы хорошие. Пусть ваш путь будет интересным, полным любви, понимания, поддержки, заботы, тепла. Создавайте вместе музыку, кино, спектакли. Уверена, такому союза под силу многое», — написала одна из поклонниц.
Напомним, Валерия Ланская в 2015 году вышла замуж за режиссера Станислава Иванова. В том же году у пары родился сын Артемий. В 2022-м актриса и режиссер расстались. Роман с Марком Дорбским она рассекретила в 2025 году.
Ранее Валерия Ланская показала своего сына в день его 10-летия.