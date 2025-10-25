Ричмонд
Валерия Ланская показала новые фото с мужем и сыном со свадьбы

Звезда сериала «Ландыши» поделилась трогательными свадебными снимками

Валерия Ланская 21 октября 2025 года во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал композитор Марк Дорбский. Спустя несколько дней 38-летняя актриса показала трогательные свадебные кадры с возлюбленным.

Валерия Ланская с мужем и сыном, фото: соцсети
Валерия Ланская с мужем и сыном, фото: соцсети

Звезда сериала «Ландыши» вместе с мужем приняла участие в фотосессии. Они прогулялись по парку и сделали снимки на фоне осеннего пейзажа.

Также пара сфотографировалась вместе с десятилетним сыном Ланской от первого брака. Артемий стоял с мамой и отчимом возле свадебного декора и арки с гирляндой. Актриса ранее рассказывала, что новый избранник быстро подружился с ее сыном.

Валерия Ланская с мужем, фото: соцсети
Валерия Ланская с мужем, фото: соцсети

«Какие вы хорошие. Пусть ваш путь будет интересным, полным любви, понимания, поддержки, заботы, тепла. Создавайте вместе музыку, кино, спектакли. Уверена, такому союза под силу многое», — написала одна из поклонниц.

Напомним, Валерия Ланская в 2015 году вышла замуж за режиссера Станислава Иванова. В том же году у пары родился сын Артемий. В 2022-м актриса и режиссер расстались. Роман с Марком Дорбским она рассекретила в 2025 году. 

Ранее Валерия Ланская показала своего сына в день его 10-летия.