Звезда фильма «Красотка на всю голову» показала плоский живот после похудения

44-летняя Эми Шумер похвасталась стройным телом
Эми Шумер
Эми ШумерИсточник: Legion-Media.ru

Эми Шумер поделилась с поклонниками новым фото. 44-летняя актриса запечатлела свое отражение в зеркале в ванной. Звезда фильма «Красотка на всю голову» продемонстрировала плоский живот, представ перед камерой в спортивных штанах и укороченном топе.

«Без фильтров, без филлеров, без чистого зеркала», — подписала она снимок.

Эми Шумер, фото: соцсети
Эми Шумер, фото: соцсети

В октябре 2025 года Шумер также опубликовала фото с друзьями из поездки в Лас-Вегас. Она была запечатлена в мини-платье и на каблуках. Поклонники отметили, что актриса очень похудела, и восхитились ее длинными и стройными ногами.

Путь Шумер к похудению был непростым. В 2022 году она сделала липосакцию, а в после пыталась сбросить вес на «Оземпике». Знаменитость призналась, что из-за этого у нее возникли проблемы со здоровьем.

Эми Шумер с подругами, фото: соцсети
Эми Шумер с подругами, фото: соцсети

«У меня есть ген GDF15, из-за которого я очень чувствительна к тошноте, поэтому меня так тошнило во время беременности. В общем, почти три года назад я попробовала “Оземпик”, и меня приковало к постели. Меня рвало, и у меня не было сил. Но другие люди принимают его, и у них все хорошо. Так что благослови их Господь», — говорила звезда в шоу Говарда Стерна.

Недавно она рассказала, что смогла найти подходящие препараты, которые помогли ей не только сбросить вес, но и улучшить самочувствие.