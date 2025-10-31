В Краснодаре и Новосибирске стартовал фестиваль авторского кино КАРО/АРТ

В первый же день фестиваля новосибирцы и краснодарцы смогли оценить драму Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», получившую в 2025 году Гран-при Каннского кинофестиваля. Также в программе «Зарубежные премьеры» зрителей ждут триллер «Ловушка для кролика», драмы «Звук падения» Маши Шилински и «Отражения № 3» Кристиана Петцольда, сновидческая одиссея «Воскрешение» Би Ганя и другие новинки ведущих мировых кинофестивалей.