В Краснодаре и Новосибирске стартовал фестиваль авторского кино КАРО/АРТ

Концепция программы фестиваля в 2025 году выстроена вокруг «акта абсолютного сюрреализма»
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Фестиваль Каро/Арт
Фестиваль Каро/Арт

С 30 октября по 4 ноября в Краснодаре и Новосибирске проходит IV Международный фестиваль авторского кино КАРО/АРТ. Двумя неделями ранее смотр состоялся в Москве и Санкт-Петербурге и собрал около 10 тысяч зрителей.

Каннские новинки и российские премьеры

В первый же день фестиваля новосибирцы и краснодарцы смогли оценить драму Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», получившую в 2025 году Гран-при Каннского кинофестиваля. Также в программе «Зарубежные премьеры» зрителей ждут триллер «Ловушка для кролика», драмы «Звук падения» Маши Шилински и «Отражения № 3» Кристиана Петцольда, сновидческая одиссея «Воскрешение» Би Ганя и другие новинки ведущих мировых кинофестивалей.

Кадр из фильма «Звук падения»
Кадр из фильма «Звук падения»

В блок «Российские премьеры» вошли «Бесконечный апрель» Антона Бутакова, «Искупление» Константина Еронина, «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева и «Гирокастра» Юрия Арабова.

Показы зарубежных картин проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. После некоторых сеансов можно будет встретиться с создателями произведений или обсудить увиденное с экспертами.

Специальные показы и сюрреализм

Помимо авторского игрового кино на фестивале КАРО/АРТ можно будет посмотреть документальные ленты, анимационные работы художника и мультипликатора Дмитрия Геллера, культовые картины Михаэля Ханеке и Мамору Осии, а также записи известных театральных постановок — например, «В ожидании Годо» Юрия Бутусова и «Котлован» Антона Федорова.

Кадр из фильма «Код неизвестен»
Кадр из фильма «Код неизвестен»

В этом году концепция смотра вдохновлена «актом абсолютного сюрреализма», о котором писал Андре Бретон в своем «Манифесте сюрреализма». Программа фестиваля стремится затронуть в зрителе все грани чувственного и умственного восприятия и пробудить свободу интуитивного воображения.

Полную программу и расписание фестиваля КАРО/АРТ можно изучить здесь. Гид по самым ярким картинам и событиям смотра — читайте на Кино Mail.