Уехавшая из России дочь Машкова обратилась к матери

Мария Машкова поздравила Елену Шевченко с днем рождения
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Кино Mail

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая покинула страну после начала специальной военной операции, обратилась к матери, актрисе Елене Шевченко, и поздравила ее с днем рождения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Мария опубликовала отрывок из фильма «Сирота казанская», в котором главную роль сыграла Шевченко.

«Сегодня родилась моя самая красивая и смешная мама… С твоим новым годом, мамочка! Я очень тобой горжусь и обожаю до небес, конечно. Твоя дочка Маша», — подписала она публикацию.

Ранее Мария Машкова заявила, что жалеет о потере связи с отцом. Она также призналась, что скучает по бабушке и дедушке, которые живут в России.