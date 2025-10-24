Вениамин Васильев (Веник) — скромный, немного наивный, но очень добрый молодой человек. Он резко контрастировал с ее мрачным, ироничным образом, что и стало основой для комедийных, а затем и романтических сцен. Их различие в характерах постоянно вызывало комичные конфликты, но именно на этом строилось их взаимное притяжение.