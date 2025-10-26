Пегова и Марин, Кяро, Маковецкий, Конкин: звезды на премьере сериала

События шпионского детектива «Дорогой Вилли» разворачиваются в конце 60-х годов, когда мир застыл в ожидании ядерной катастрофы. Советская разведка узнает о том, что США готовится ударить с военной базы, расположенной в ФРГ. Брежнев хочет выйти на связь с немецким канцлером Вилли Брандтом. С этой целью в Берлин едут советские агенты, за которыми тут же открывают слежку представители разных спецслужб.