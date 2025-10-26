Ричмонд
Пегова и Марин, Кяро, Маковецкий, Конкин: звезды на премьере сериала

Как прошла премьера шпионского детектива «Дорогой Вилли» о спасении мира во времена холодной войны, смотрите в фоторепортаже Кино Mail
Ирина Пегова на премьере сериала «Дорогой Вилли», фото: пресс-служба
В столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера шпионского сериала «Дорогой Вилли», в котором Сергей Маковецкий сыграл Брежнева, а Кирилл Кяро — канцлера Германии. Также в одной из главных ролей снялся Сергей Марин.

Гостями вечера стали Ирина Пегова, Ирина Безрукова, Вильма Кутавичюте, Алексей Розин и другие звезды.

Сергей Марин и Сергей Маковецкий на премьере сериала «Дорогой Вилли», фото: пресс-служба
Представивший проект сценарист Игорь Прокопенко со сцены сказал, что по «Дорогому Вилли» можно «учить историю», и отметил работу Сергея Маковецкого: «Когда вы будете смотреть сериал, знайте, что молодой Леонид Брежнев был именно таким, каким его сыграл Маковецкий».

А Кирилл Кяро, сыгравший Вилли Брандта, по словам Прокопенко, специально учил немецкий язык, чтобы без дубляжа играть свою роль. Все реплики на немецком актер произносит самостоятельно.

Владимир Конкин и Кирилл Кяро на премьере сериала «Дорогой Вилли», фото: пресс-служба
События шпионского детектива «Дорогой Вилли» разворачиваются в конце 60-х годов, когда мир застыл в ожидании ядерной катастрофы. Советская разведка узнает о том, что США готовится ударить с военной базы, расположенной в ФРГ. Брежнев хочет выйти на связь с немецким канцлером Вилли Брандтом. С этой целью в Берлин едут советские агенты, за которыми тут же открывают слежку представители разных спецслужб.

Ирина Безрукова на премьере сериала «Дорогой Вилли», фото: пресс-служба
Ирина Пегова на премьере сериала «Дорогой Вилли», фото: пресс-служба
В основе сюжета лежат реальные архивные документы, интервью с политиками и дипломатами, которые собрал писатель и документалист Игорь Прокопенко. Режиссер картины — Владимир Щегольков.

Вильма Кутавичюте на премьере сериала «Дорогого Вилли», фото: пресс-служба
Алексей Розин на премьере сериала «Дорогой Вилли», фото: пресс-служба
«Дорогой Вилли» уже идет в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier. 1 ноября он также появится в эфире телеканала РЕН-ТВ.