Пегова и Марин, Кяро, Маковецкий, Конкин: звезды на премьере сериала

В столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера шпионского сериала «Дорогой Вилли», в котором Сергей Маковецкий сыграл Брежнева, а Кирилл Кяро — канцлера Германии. Также в одной из главных ролей снялся Сергей Марин.
Гостями вечера стали Ирина Пегова, Ирина Безрукова, Вильма Кутавичюте, Алексей Розин и другие звезды.
Представивший проект сценарист Игорь Прокопенко со сцены сказал, что по «Дорогому Вилли» можно «учить историю», и отметил работу Сергея Маковецкого: «Когда вы будете смотреть сериал, знайте, что молодой Леонид Брежнев был именно таким, каким его сыграл Маковецкий».
А Кирилл Кяро, сыгравший Вилли Брандта, по словам Прокопенко, специально учил немецкий язык, чтобы без дубляжа играть свою роль. Все реплики на немецком актер произносит самостоятельно.
События шпионского детектива «Дорогой Вилли» разворачиваются в конце 60-х годов, когда мир застыл в ожидании ядерной катастрофы. Советская разведка узнает о том, что США готовится ударить с военной базы, расположенной в ФРГ. Брежнев хочет выйти на связь с немецким канцлером Вилли Брандтом. С этой целью в Берлин едут советские агенты, за которыми тут же открывают слежку представители разных спецслужб.
В основе сюжета лежат реальные архивные документы, интервью с политиками и дипломатами, которые собрал писатель и документалист Игорь Прокопенко. Режиссер картины — Владимир Щегольков.
«Дорогой Вилли» уже идет в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier. 1 ноября он также появится в эфире телеканала РЕН-ТВ.