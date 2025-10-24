Стала известна причина смерти актера из «Глухаря» и «Апостола» Паникова​

Анатолий Паников был руководителем представительства Союза кинематографистов РФ в Тюменской области, работал в ведущих театрах СССР, снимался в кино. На киноэкранах артист отметился ролями в проектах «Рейс 222», «След», «Глухарь», «Паутина», «Час Волкова», «Пятницкий», «Апостол» и других.