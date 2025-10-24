Стала известна причина смерти актера из «Глухаря» и «Апостола» Паникова​

Режиссер, продюсер, актер и телеведущий Анатолий Паников скончался от сердечной недостаточности, сообщила aif.ru его супруга Екатерина.
Напомним, артист умер в Москве на 67-м году жизни.
«Возможной причиной смерти Анатолия Ивановича стала сердечная недостаточность», — сказала Екатерина.
Уход из жизни актера для всех стал неожиданностью, ударом, отметила собеседница aif.ru.
«Он был абсолютно здоровым, энергичным, позитивным человеком, никогда не жаловался на здоровье. Никто не ожидал его кончины», — поделилась Екатерина.
Актер скончался 16 октября, прощание с ним состоялось 19 октября в Тюмени.