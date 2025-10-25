Ричмонд
People: Коппола продаст коллекцию часов после провала «Мегалополиса»

По данным журнала, в коллекции 86-летнего режиссера есть часы стоимостью порядка $1 млн
Френсис Форд Коппола
Френсис Форд КопполаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер и сценарист Френсис Форд Коппола, известный по работе над кинотрилогией «Крестный отец», продаст несколько ценных предметов из личной коллекции после неудачи фильма «Мегалополис». Об этом сообщил журнал People.

По данным журнала, режиссер решил выставить ценности, включая семь дорогостоящих часов, на аукцион, поскольку он вложил порядка $120 млн в провальную кинокартину, общемировая выручка от проката которой составила порядка $14,3 млн.

Кадр из фильма «Мегалополис»
Кадр из фильма «Мегалополис»

Коппола отказался от сотрудничества со студиями и продал крупный пакет акций своей винодельческой компании Inglenook, чтобы профинансировать съемки «проекта своей мечты», указал журнал. Как заявлял сам режиссер на Каннском фестивале в 2024 году, «деньги абсолютно не волновали» его.

Среди предметов роскоши, которые намеревается пустить с молотка Коппола, числятся наручные часы F.P. Journe стоимостью порядка $1 млн. Именно в них режиссер присутствовал на премьерном показе «Мегалополиса».