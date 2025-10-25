People: Коппола продаст коллекцию часов после провала «Мегалополиса»

Коппола отказался от сотрудничества со студиями и продал крупный пакет акций своей винодельческой компании Inglenook, чтобы профинансировать съемки «проекта своей мечты», указал журнал. Как заявлял сам режиссер на Каннском фестивале в 2024 году, «деньги абсолютно не волновали» его.