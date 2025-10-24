Мишустин поздравил народного артиста Мартынова с юбилеем

«Ваш творческий путь — пример высокого профессионализма и верности избранному делу. Вы по праву заслужили уважение и признание коллег, завоевали популярность и любовь зрителей. Неподражаемое актерское мастерство, полная самоотдача и неиссякаемая энергия позволили вам создать галерею ярких и запоминающихся образов на театральной сцене и в кино», — говорится в сообщении.