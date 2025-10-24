Ричмонд
Мишустин поздравил народного артиста Мартынова с юбилеем

Премьер-министр РФ отметил неподражаемое актерское мастерство звезды фильма «А зори здесь тихие»
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народного артиста России Андрея Мартынова, отметив его профессионализм и верность делу. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

«Ваш творческий путь — пример высокого профессионализма и верности избранному делу. Вы по праву заслужили уважение и признание коллег, завоевали популярность и любовь зрителей. Неподражаемое актерское мастерство, полная самоотдача и неиссякаемая энергия позволили вам создать галерею ярких и запоминающихся образов на театральной сцене и в кино», — говорится в сообщении.

Премьер пожелал Мартынову здоровья, счастья и благополучия.

Российский актер родился 24 октября 1945 года. Народный артист РФ (1994), актер Московского театра на Малой Бронной (1972−1981). Снимался в фильмах «А зори здесь тихие» (Государственная премия СССР; 1975), «Вечный зов», «Факты минувшего дня» (Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых; 1982) и других.