Жена кинооператора Мукасея заявила о нормальном самочувствии мужа

Режиссер Светлана Дружинина ответила на вопрос о состоянии мужа
Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина
Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Жена советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея, народная артистка РФ, Светлана Дружинина прокомментировала появившуюся ранее в СМИ информацию о госпитализации мужа.

В беседе с ТАСС она сообщила, что у ее мужа «все нормально».

«Все нормально. Мало ли, что пишут», — ответила собеседница агентства на вопрос корреспондента о самочувствии 87-летнего Мукасея. Дружинина не привела подробностей о состоянии кинооператора.

22 октября в СМИ появилась информация о том, что Мукасей потерял сознание у себя дома и был доставлен в одну из московских больниц.