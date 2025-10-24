Жена кинооператора Мукасея заявила о нормальном самочувствии мужа

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Жена советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея, народная артистка РФ, Светлана Дружинина прокомментировала появившуюся ранее в СМИ информацию о госпитализации мужа.
В беседе с ТАСС она сообщила, что у ее мужа «все нормально».
«Все нормально. Мало ли, что пишут», — ответила собеседница агентства на вопрос корреспондента о самочувствии 87-летнего Мукасея. Дружинина не привела подробностей о состоянии кинооператора.
22 октября в СМИ появилась информация о том, что Мукасей потерял сознание у себя дома и был доставлен в одну из московских больниц.