Звезда «Мажора в Дубае» Чинарев вышел на красную дорожку с 7-летним сыном

Актер Павел Чинарев посетил премьеру с женой и сыном

Актер Павел Чинарев, сыгравший одну из ключевых ролей в фильме «Мажор в Дубае», появился на премьере комедийного боевика с сыном Макаром и супругой. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Алена Бондарчук и Павел Чинарев с сыном Макаром / фото: пресс-служба
Алена Бондарчук и Павел Чинарев с сыном Макаром / фото: пресс-служба

На мероприятии звездная чета предстала в стиле total-black. Супруга Чинарева — актриса Алена Бондарчук — вышла на красную дорожку в элегантном черном платье и дерзком оверсайз пиджаке необычного кроя. Ее образ дополнили эффектные серьги в виде носа и губ, а также стильные ботфорты на каблуке.

Сам актер позировал фотографам в черной рубашке, на которую был накинут кардиган того же цвета. 7-летний Макар выбрал удобные спортивные штаны и лонгслив. Мальчик охотно помогал отцу отвечать на вопросы журналистов.

«Мажор в Дубае» — первый в истории российской киноиндустрии проект, снятый в ОАЭ. По сюжету, герой Павла Прилучного, Игорь Соколовский, отправляется в Дубай спасать попавшего в беду друга Ваню в исполнении Павла Чинарева, а находит новую любовь — девушку Риту.

Ранее режиссер «Мажора в Дубае» вспомнил, как фанаты Прилучного спасли съемки фильма.