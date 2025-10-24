Звезда «Мажора в Дубае» Чинарев вышел на красную дорожку с 7-летним сыном

На мероприятии звездная чета предстала в стиле total-black. Супруга Чинарева — актриса Алена Бондарчук — вышла на красную дорожку в элегантном черном платье и дерзком оверсайз пиджаке необычного кроя. Ее образ дополнили эффектные серьги в виде носа и губ, а также стильные ботфорты на каблуке.