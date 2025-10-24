Но тут происходит неожиданный поворот. За спиной Макса появляется сама Есения и перерезает ему шею. Как она выжила после ранения? Все оказалось проще: перед ударом Меглин сломал лезвие об батарею. Саундтрек накаляется скрипками, накручивая напряжение. Родион затем расправляется с Самариным и бросает фразу: «Ну что, поймал? Не поймаешь…», заставляя зрителя гадать, говорил ли он это мертвому или к самому себе — родионовский «метод» в действии.