Судя по обсуждениям в соцсетях, большинство зрителей второго сезона «Метода» остались в легком шоке от финала. И «шок» здесь — мягкое слово, которое едва передает весь спектр эмоций от удивления до полного недоумения. Сюжетная линия, которая развивалась на протяжении всего сезона, в финальной серии приняла настолько неожиданный оборот, что многие зрители просто не могли поверить своим глазам.
В статье мы разберем, чем закончился второй сезон, расскажем о судьбе главных героев и обсудим, стоит ли ждать продолжения сериала.
Итоги финальной серии 2-го сезона сериала «Метод»
Во втором сезоне «Метода» события развиваются спустя год после трагической гибели Меглина. Есения, оставившая службу, теперь живет обычной жизнью. Но спокойствие нарушает серия убийств женихов, которых накануне свадьбы убивает снайпер. Убийца звонит своим жертвам, советуя «поделиться счастьем», и в момент веселья делает смертельный выстрел. Чтобы раскрыть преступления, Есения возвращается к расследованиям, но для этого ей нужен «метод» — тот самый, который преподавал ей Меглин.
Неожиданно для всех оказывается, что Меглин чудом выжил. Его спасли, но он превратился в пациента психиатрической клиники, страдающего от галлюцинаций и тремора. Несмотря на это, он помогает Есении раскрывать преступления, хотя его поведение становится все более странным и непредсказуемым.
Вместе герои идут по следу маньяка, которого называют «Ты меня не поймаешь», но попадают в ловушку. Маньяком оказывается психолог Игорь Самарин, при этом он действует он не собственными руками, а методом внушения и гипноза.
Самарин — настоящий мастер психологических игр. Он внушил Меглину, обращаясь к его «невидимому мальчику» (а это, как оказалось, маленький Родя), что тот в детстве зарезал своих родителей. Логичным завершением, по мнению Самарина, было бы убить Есению. Девушка, в свою очередь, получила от манипулятора внушение: пора покончить с Меглиным.
Пока оба буквально увлечены мыслью уничтожить друг друга, Самарин с сообщником наблюдали за их «поединком» через видеотрансляцию и делали ставки на победителя. В итоге вдруг победил Меглин — он всадил нож в Есению. Надрывная музыка, флешбеки из прошлых серий, где все было наоборот, усиливают драму.
Но тут происходит неожиданный поворот. За спиной Макса появляется сама Есения и перерезает ему шею. Как она выжила после ранения? Все оказалось проще: перед ударом Меглин сломал лезвие об батарею. Саундтрек накаляется скрипками, накручивая напряжение. Родион затем расправляется с Самариным и бросает фразу: «Ну что, поймал? Не поймаешь…», заставляя зрителя гадать, говорил ли он это мертвому или к самому себе — родионовский «метод» в действии.
Тем временем Есения подхватывает дочь Веру и исчезает. В последних кадрах ее больше не преследуют, а Меглин сбегает из больницы. На старой «Волге» его ждут Есения, Вера и «невидимый мальчик» — его Есения теперь тоже видит.
Как сложилась судьба главных героев
Финал второго сезона «Метода» оставил зрителей в полном напряжении, но при этом дал понять, что ключевые персонажи нашли свое место в этом хаотичном мире. Ниже — краткий разбор того, что случилось с главными героями в финале.
Есения Стеклова
В финале Есеня (Паулина Андреева) оказывается в смертельной опасности: Меглин воткнул в нее нож, но удар оказался имитацией, так как перед этим Родион сломал лезвие об батарею. Есения остается невредимой. В заключительных кадрах она садится вместе с дочкой Верой, Меглином и «невидимым мальчиком» в машину и уезжает.
Родион Меглин
Вышел победителем из финальной дуэли, хотя и с трудом удержал себя в реальности после всех психологических манипуляций Самарина. Меглин (Константин Хабенский) спас Есению, расправился с Самариным и сбежал из больницы. Финал оставляет ощущение, что Родион смог соединить свои темные стороны с желанием защитить близких, и теперь готов к новой жизни.
Будет ли продолжение сериала «Метод»
Да, премьера третьего сезона состоится совсем скоро — 20 ноября 2025 года. Уже известно, что, по сюжету, действия будут развиваться спустя пять лет после событий второго сезона. В новом сезоне зрители не увидят Паулину Андрееву. Зато ожидается новый персонаж — Лера в исполнении Анны Савранской. Роль маньяка в этот раз сыграет Никита Кологривый.