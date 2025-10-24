Для 62-летнего Деппа, в кинокарьере которого много ярких персонажей, от капитана Джека Воробья до Вилли Вонки, эта роль может стать серьезным прорывом. После победы в суде по делу о клевете в 2022 году актер стал чаще появляться на экранах. Так, в 2026 году состоится премьера фильма «Пьяница», где он снялся с Пенелопой Крус.