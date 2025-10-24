Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации сказочной повести «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса, сообщает Deadline.
Помимо Деппа в актерский состав войдет британская актриса Андреа Райзборо.
Для 62-летнего Деппа, в кинокарьере которого много ярких персонажей, от капитана Джека Воробья до Вилли Вонки, эта роль может стать серьезным прорывом. После победы в суде по делу о клевете в 2022 году актер стал чаще появляться на экранах. Так, в 2026 году состоится премьера фильма «Пьяница», где он снялся с Пенелопой Крус.
Режиссером «Рождественской песни» станет Тай Уэст, снявший хорроры «Пэрл» и «Максин ХХХ». Картину выпустит студия Paramount. Премьера запланирована на 13 ноября 2026 года.
В центре «Рождественской песни» находится пожилой скряга Эбенезер Скрудж, который не любит Рождество. Однажды накануне праздника к нему является дух его бывшего делового партнера и духи Рождества.
Известно также, что компания Warner Bros. разрабатывает еще один проект по мотивам этого произведения. Постановщиком выступит Роберт Эггерс, а главную роль исполнит Уиллем Дефо. Роль Скруджа в еще одной киноадаптации «Рождественской истории» 2009 года исполнял также Джим Керри.
Ранее Джонни Депп снялся с Брижит Макрон на модном показе.