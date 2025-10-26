О чем фильм «Алиса в Стране Чудес»
15-летняя московская школьница Алиса заваливает экзамен по математике, чем провоцирует конфликт между родителями: мама считает произошедшее катастрофой, папа — мелочью. Чтобы не слушать ругань взрослых, девочка уходит гулять в парк, где ее вроде как ждет симпатичный одноклассник Костя. Однако вместо одноклассника ее встречает странный незнакомец с крупными резцами: он крадет Алисины наручные часы и телепортируется в параллельный мир с помощью расположенной на детской площадке горки.
Прибывший на место преступления Костя обещает решить вопрос, а затем тоже исчезает, воспользовавшись той же горкой. Алисе ничего не остается, кроме как отправиться за мужчинами в неведомую страну, где реальные знакомые героини превращаются в сказочных персонажей: папа становится Шляпником, мама — Красной Королевой, школьная директриса — Черной Герцогиней, вынашивающей злодейские планы.
Зачем смотреть
Новую «Алису в Стране Чудес» вполне можно поставить в один ряд с другими недавними фэнтези-экранизациями — фильмами «Чебурашка», «Волшебник Изумрудного города» и «Сто лет тому вперед». Как и эти ленты, история о Стране Чудес — крупнобюджетное детско-семейное кино с компьютерной графикой, экшеном, дорогими костюмами и звездами.
Маму Алисы играет Ирина Горбачева, папу — Милош Бикович, Сергей Бурунов предстает на экране в образе Гусеницы. Все трое достаточно убедительны, мечтающий о полетах Бурунов в синем пуховике еще и забавный. Правда, на фоне довольно органичных взрослых сама Алиса в исполнении Анны Пересильд кажется не слишком выразительной, и даже тот факт, что ее школьное платье в Стране Чудес становится кричаще-розовым, ситуацию не спасает.
Отдельного упоминания заслуживает Паулина Андреева: она невероятно эффектна в образе Герцогини, но потенциал актрисы и ее героини раскрыт не полностью, поскольку прототип из реального мира — школьная директриса — в кадре практически не появляется.
С «Чебурашкой» и «Ста годами» «Алису» сближает еще и слабая связь с литературным первоисточником. Создатели фильма заявляют, что вдохновлялись не текстом Кэрролла, а советской аудиоинсценировкой середины 1970-х с песнями Владимира Высоцкого. Более того, именно эти песни преподносятся аудитории в рамках рекламной кампании как один из главных аттракционов. Нет никаких сомнений в том, что упоминание творчества Высоцкого произведет впечатление на значительную часть аудитории, но придется признать, что у самих треков, вошедших в фильм, есть определенные проблемы.
Почему можно не смотреть
Во-первых, многослойные тексты Высоцкого далеко не всегда вяжутся с событиями, разворачивающимися на экране. Более того, благодаря новым аранжировкам абсолютно все песни внезапно начинают звучать как современный подростковый поп, причем довольно банальный; складывается ощущение, что авторами «Алисы» двигало в первую очередь желание достучаться до пользователей «ТикТока».
С другой стороны, именно такой саундтрек — любопытный на концептуальном уровне, но на деле проходной, — идеально соответствует самому фильму. Создатели новой «Страны Чудес» отталкивались от стихов Высоцкого и одной из самых оригинальных литературных сказок, снимали неплохих актеров, тратили деньги на CGI — но в итоге, увы, выпустили на экраны разноцветное месиво, лишенное самобытности.