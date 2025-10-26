С «Чебурашкой» и «Ста годами» «Алису» сближает еще и слабая связь с литературным первоисточником. Создатели фильма заявляют, что вдохновлялись не текстом Кэрролла, а советской аудиоинсценировкой середины 1970-х с песнями Владимира Высоцкого. Более того, именно эти песни преподносятся аудитории в рамках рекламной кампании как один из главных аттракционов. Нет никаких сомнений в том, что упоминание творчества Высоцкого произведет впечатление на значительную часть аудитории, но придется признать, что у самих треков, вошедших в фильм, есть определенные проблемы.