Павел Прилучный пропустил премьеру «Мажора в Дубае»

Актер не пришел на светскую премьеру из-за съемок за рубежом
Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»
Павел Прилучный на съемках фильма «Мажор в Дубае»

Звезда «Мажора в Дубае» Павел Прилучный не смог лично присутствовать на премьере фильма, которая состоялась 23 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Однако артист поздравил поклонников франшизы и создателей фильма с его выходом, записав видеообращение из-за границы.

«Я бы с удовольствием сорвался к вам с другого конца света, но режиссер почему-то считает, что снимать кино важнее, чем пить с вами шампанское. Странный тип, честно говоря, но я не жалуюсь», — иронизировал Прилучный.

Также актер поделился своими эмоциями и впечатлениями о картине. Он пожелал зрителям приятного просмотра и выразил уверенность, что фильм найдет отклик у публики.

Кадр из фильма «Мажор в Дубае»
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»

«На самом деле, фильм, который вы сейчас увидите, — это настоящий взрыв эмоций. Он такой же безумный и дерзкий, как моя попытка объяснить жене, почему я снова уезжаю на полгода. Так что, друзья, пристегните ремни, отложите попкорн и погрузитесь в эту историю с головой», — сказал он.

На данный момент Павел Прилучный работает в Турции: недавно его супруга Зепюр Прилучная-Брутян делилась в личном блоге кадрами с мужем. Она показывала, как семья отдыхает за границей в свободное от съемок время.

Ранее режиссер «Мажора в Дубае» вспомнил, как фанаты Прилучного спасли съемки.