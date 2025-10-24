Следователи вплотную подбираются к братьям Винчи и Меле. Кажется, что именно они и есть ключ к преступлениям. Однако расследование снова заходит в тупик, а тень подозрения рассеивается, как дым. История обрывается на мысли, что монстр либо никогда не был найден, либо всегда находился вне зоны подозрений. Сериал заканчивается на ноте отчаяния и неопределенности и зритель видит больше вопросов, чем ответов. Именно в этом и есть сила финала.