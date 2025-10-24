Ричмонд
Чем закончился 1-й сезон сериала «Флорентийский монстр»: финал, который оставил слишком много вопросов

Зрители до самого конца ждали разгадку тайны: чем закончился первый сезон сериала «Флорентийский монстр» и назовут ли настоящего убийцу. Финал будто нарочно держит нас в неведении, показывая, что правда порой пугает сильнее любого монстра
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Флорентийский монстр
Ответ на вопрос, чем закончился первый сезон сериала «Флорентийский монстр», не такой, как в привычных детективах. Здесь нет торжествующей полиции, триумфа расследования и громкого ареста. Авторы словно возвращают зрителя в реальность: дело остается нераскрытым, как и в истории трагических преступлений под Флоренцией. 

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Флорентийский монстр»

Финал подводит нас к самой мучительной истине всего сериала: несмотря на десятки версий, ни одна не подтверждена. Каждая серия демонстрирует нового потенциального преступника, но всякий раз, когда герой оказывается под следствием, происходит очередное убийство. Последний эпизод словно собирает в коробку все улики и закрывает ее без ответа. Точка, которая выглядит как многоточие.

Следователи вплотную подбираются к братьям Винчи и Меле. Кажется, что именно они и есть ключ к преступлениям. Однако расследование снова заходит в тупик, а тень подозрения рассеивается, как дым. История обрывается на мысли, что монстр либо никогда не был найден, либо всегда находился вне зоны подозрений. Сериал заканчивается на ноте отчаяния и неопределенности и зритель видит больше вопросов, чем ответов. Именно в этом и есть сила финала.

Как сложилась судьба героев

Интрига «Флорентийского монстра» держится не только на расследовании, но и на людях, которых оно ломает без права на восстановление. Все герои финала по-своему виноваты и по-своему невинны. Их любовь, ревность, страх и упрямство превращаются в улики, хотя настоящие ответы, кажется, растворились где-то между строчек протоколов. 

Стефано Меле

Марко Буллитта в роли Стефано Меле в сериале Флорентийский монстр
Муж Барбары Стефано Меле (Марко Буллитта) оказался на скамье подсудимых, но его признали скорее удобной жертвой системы, чем доказанным убийцей. После освобождения его жизнь превращается в тень от самого себя.

Франческо Винчи

Джакомо Фадда в роли Франческо Винчи в сериале Флорентийский монстр
Ревность, ненависть и боль делают Франческо Винчи (Джакомо Фадда) идеальным подозреваемым, но прямых доказательств нет. После серии допросов и некоторого времени в тюрьме он выходит на свободу.

Джованни Меле

Антонио Тинтис в роли Джованни Меле в сериале Флорентийский монстр
Неприязнь Джованни (Антонио Тинтис) к Барбаре могла стать мотивом, но и здесь ниточка обрывается. Джованни продолжает бороться за честь семьи, однако в глазах общества он навсегда остается частью темной истории.

Сальваторе Винчи

Валентино Манниас в роли Сальваторе Винчи в сериале Флорентийский монстр
Фигура Сальваторе (Валентино Манниас) в финале выглядит самой угрожающей. Он знает слишком много, слишком умело скрывает слабости и эмоции. Зрителю дают понять, что за этим спокойствием может скрываться настоящее зло. Хотя доказать это невозможно.

Барбара Лотти

Франческа Олия в роли Барбары Лотти в сериале Флорентийский монстр
История Барбары Лотти (Франческа Олия) становится сердцем сериала. Финал дает ясно понять: общество сделало ее виновницей собственной трагедии задолго до смерти. В этом и кроется главный ужас.

Будет ли продолжение сериала «Флорентийский монстр»

Пока создатели позиционируют проект как мини-сериал, законченную историю из четырех эпизодов. Финал выглядит окончательным и жестоким: никакого катарсиса, никакой правды, только необъятная тьма над Флоренцией.

Кадр из сериала Флорентийский монстр
