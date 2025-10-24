Сергей Жигунов сообщил об отмене премьеры фильма из-за трагедии в семье

Режиссер и актер Сергей Жигунов, известный по роли в сериале «Моя прекрасная няня», заявил об отмене премьеры своего фильма по личным причинам. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артист сообщил, что был вынужден перенести мероприятие в Севастополе из-за утраты в семье. Речь о показе картины Жигунова «Три друга, клад и матрос Кошка».
«В нашей семье произошло большое горе, трагедия, потеря близкого человека. Приношу свои извинения за отсутствие на мероприятии. Надеюсь, получится устроить настоящую большую премьеру, которой достоин Севастополь», — написал Сергей.
