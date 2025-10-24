В статье расскажем, когда выйдет первый сезон сериала «Робин Гуд», где проходили съемки и кто сыграет героев легенды. Новая история Джонатана Инглиша покажет Англию после нормандского завоевания — жестокую, грязную и далекую от сказок. Здесь нет идеальных рыцарей, но есть лес, где рождается бунт. И вместо беззаботного веселья нас ждет политическая интрига, личная драма и тяжелый выбор между любовью и свободой.