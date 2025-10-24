Ричмонд
Что известно о 1-м сезоне сериала «Робин Гуд»: дата выхода и подробности новой версии старой легенды

Мы уже не раз видели Робина Гуда — благородного разбойника в зеленом плаще, с луком и доброй улыбкой — на экранах. На этот раз все иначе. MGM+ готовит новое прочтение легенды — мрачное и реалистичное. А главное — мы наконец знаем, когда выйдет первый сезон сериала «Робин Гуд»
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Робин Гуд
Кадр из сериала «Робин Гуд»

В статье расскажем, когда выйдет первый сезон сериала «Робин Гуд», где проходили съемки и кто сыграет героев легенды. Новая история Джонатана Инглиша покажет Англию после нормандского завоевания — жестокую, грязную и далекую от сказок. Здесь нет идеальных рыцарей, но есть лес, где рождается бунт. И вместо беззаботного веселья нас ждет политическая интрига, личная драма и тяжелый выбор между любовью и свободой.

Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Робин Гуд»

Премьера назначена на 2 ноября 2025 года. В этот день на MGM+ выйдут сразу два эпизода, остальные восемь будут выходить еженедельно до 28 декабря.

Сериал заказали еще в сентябре 2024-го — MGM и Lionsgate Television объединились, чтобы вернуть легенду о Шервудском разбойнике в большой формат. Съемки начались в феврале 2025 года в Сербии, а тизер появился уже летом. К осени поклонники получили полноценный трейлер, который начали сравнивать с «Игрой престолов» и «Последним королевством».

Создатели обещают реализм, историческую точность и меньше романтической «пудры» — вместо нее кровь, грязь и борьба за жизнь.

Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Робин Гуд» 

Кадр из сериала Робин Гуд
Кадр из сериала «Робин Гуд»

Чтобы создать мрачную атмосферу Англии XI века, съемочная группа отправилась не в туманные леса Британии, а на Балканы.

Симановци (Сербия)

Главная площадка проекта. Здесь, в павильонах PFI Studios, построили целый мир: деревни, замки и даже собственный Шервудский лес. Декорации настолько масштабны, что местные жители шутили — «у нас появился новый Ноттингем».

Белградские окрестности

Некоторые сцены снимали на натуре — в долинах и лесах вокруг Белграда, где природа дала нужную суровость и «сырой» свет. Благодаря этому сериал выглядит не как постановочная сказка, а как хроника сурового Средневековья.

CGI и исторические детали

По словам оператора Ивана Костича, компьютерная графика использовалась минимально. Основной упор сделан на реальные декорации и практические эффекты. Даже доспехи и оружие создавались вручную, чтобы избежать «глянцевого» ощущения.

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Робин Гуд» 

Джек Паттен в сериале Робин Гуд
Джек Паттен в сериале «Робин Гуд»

Авторы собрали впечатляющий актерский состав, где сочетаются звезды первой величины и молодые таланты.

Режиссер и продюсер — Джонатан ИнглишЖелезный рыцарь»).

О чем будет 1-й сезон сериала «Робин Гуд» 

Кадр из сериала Робин Гуд
Кадр из сериала «Робин Гуд»

Сюжет переносит зрителя в Англию после Нормандского завоевания. Страна разорена, власть принадлежит завоевателям, а народ живет под гнетом налогов и страха.

Роб — сын саксонского лесника, потерявший отца по вине шерифа Ноттингемского. Бежав в лес, он собирает вокруг себя изгнанников и дезертиров — тех, кто не смирился с несправедливостью. Здесь, среди туманов и дубов, рождается легенда.

Мэриан, дочь нормандского лорда, живет при дворе, где интриги — ежедневная валюта. Но за холодным блеском приемов она видит страдания простого народа. Между ней и Робом вспыхивают романтические чувства — это союз двух миров, пытающихся примирить саксов и нормандцев.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Робин Гуд»

За кулисами новой версии легенды скрывается немало занимательных подробностей. Создатели подошли к проекту с почти фанатичной любовью к деталям — от текстуры доспехов до звучания старинного английского языка. 

Кадр из сериала Робин Гуд
Кадр из сериала «Робин Гуд»

  • Без зеленых плащей. Костюмы героев максимально приближены к историческим реалиям XI века. Никаких «веселых менестрелей» — только холст, кожа и грязь.

  • Шон Бин снова антагонист. После «Игры престолов» актер вновь возвращается к мрачному средневековью, но на этот раз не погибает в первой серии.

  • Ставка на практику. В сериале почти нет CGI — создатели делают ставку на натуральный свет, дым и реальные пейзажи.

  • Отсылка к легенде. По слухам, одна из серий будет называться The Greenwood Oath — «Клятва в зеленом лесу», как в старинных балладах.

  • Продолжение уже обсуждается. Если сериал соберет рейтинги, MGM+ планирует второй сезон с расширением вселенной — возможно, с участием французских персонажей и новой политической линии.