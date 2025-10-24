Этот мультфильм — уникальное явление. Споры о том, хэллоуинская он сказка или все-таки рождественская, не утихают до сих пор. Но его магия именно в этой двойственности. Путь Джек Скеллингтона на экраны был долгим и тернистым. Это история о том, как стихотворение, нарисованное на салфетках, превратилось в анимационный шедевр. В статье рассказываем, как снимали мультфильм «Кошмар перед Рождеством» и другие интересные подробности.