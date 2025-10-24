Кологривый: образ Таманцева в фильме «Август» помог создать военный консультант

Актер напомнил, что съемки проходили на местах реальных боевых действий. По его словам, всю команду охватывало чувство гордости и уважения к воинам. «Огромное спасибо художникам и постановщикам: они создали вокруг нас этот мир. Они сделали декорации, красили их, обжигали и доводили до ума. Когда ты входишь в них, то ощущаешь себя словно ребенок в каком-то таинственном мире. Эту магию создают люди», — заключил он.