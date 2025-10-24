Кологривый: образ Таманцева в фильме «Август» помог создать военный консультант

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Роль старшего лейтенанта контрразведки СМЕРШ Евгения Таманцева в военном триллере «Август», созданном режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым, была разработана в сотрудничестве с военным консультантом Константином Горбатиковым, сообщил в интервью ТАСС актер театра и кино Никита Кологривый, исполнивший эту роль. Он отметил, что в фильме тщательно воссозданы детали военного времени, такие как удостоверения, военные карты и даже манера надевать пилотку.
«Безусловно, я хочу выразить благодарность нашему военному консультанту Константину Горбатикову. Он показывал нам быт и устав того времени, который очень сильно отличается от современного. Он объяснял, как поправлять форму, как заправлять ее за ремень, как правильно носить пилотку — каким образом она должна быть надета по уставу. Манера говорить, манера двигаться — все это имело значение», — рассказал собеседник агентства.
Среди интересных деталей подготовки к роли Кологривый также выделил сапоги «гармошкой». «Это важный момент — нужно было постоянно сминать сапоги, чтобы они выглядели немного помятыми», — добавил он.
Актер напомнил, что съемки проходили на местах реальных боевых действий. По его словам, всю команду охватывало чувство гордости и уважения к воинам. «Огромное спасибо художникам и постановщикам: они создали вокруг нас этот мир. Они сделали декорации, красили их, обжигали и доводили до ума. Когда ты входишь в них, то ощущаешь себя словно ребенок в каком-то таинственном мире. Эту магию создают люди», — заключил он.
Фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» по мотивам романа «Момент истины» Владимира Богомолова вышел в широкий прокат 25 сентября. Он повествует о трех контрразведчиках СМЕРШа во главе с капитаном Павлом Алехиным (Сергей Безруков), которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Как ранее сообщила министр культуры России Ольга Любимова, менее чем за месяц проката картина собрала более 1 млрд рублей и свыше 2,3 млн зрителей.