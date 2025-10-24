В Москве стартует большой фестиваль мультфильмов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. В Москве с 24 октября по 5 ноября пройдет XIX Большой фестиваль мультфильмов. В этом году зрителей ждут 400 фильмов из 35 стран, 50 площадок и 12 дней показов.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что анимация играет важную роль в укреплении международных культурных связей и взаимопонимания между народами.
«Благодаря своему универсальному киноязыку анимация способствует сближению стран, открывает новые горизонты для международного сотрудничества, позволяет людям разных национальностей лучше понимать друг друга и находить общие ценности. Это наглядно демонстрирует, что искусство не знает границ», — подчеркнула Любимова.
Откроется фестиваль французским фильмом «Арко» режиссера Уго Бьенвеню и продюсера Натали Портман, удостоенным главного приза в Анси. В конкурсной программе представлены национальный конкурс и международные показы короткометражных и полнометражных фильмов, которые оценит жюри с участием режиссера из Индии Суреша Эриата и исследовательницы анимации из Сербии Андрияны Ружич.
Фокусом нынешнего года станет венгерская анимация — зрителям покажут документальный хит «Синий пеликан» Ласло Чаки и две программы короткометражных фильмов, созданных при поддержке посольства Венгрии. Главной «героиней» фестиваля станет режиссер из Екатеринбурга Нина Бисярина. Ее работы, посвященные природе и людям Урала, будут представлены в ретроспективе и на выставке эскизов. Бисярина также проведет интенсив для молодых профессионалов.
Особое внимание уделено российской анимации. В национальном конкурсе представлены новые работы студентов и молодых авторов, а также признанных мастеров — в частности, фильм Дмитрия Геллера «Алешенька», обладатель Гран-при фестиваля в Суздале. В конкурс полнометражных фильмов вошел дебют Леонида Шмелькова «Непокой» — ироничный триллер о герое, застрявшем в провинциальном отеле.
Премьеры и внеконкурсная программа
Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева подчеркнула, что Большой фестиваль мультфильмов занимает особое место в культурной жизни России, объединяя профессионалов индустрии и широкую аудиторию. По ее словам, фестиваль не только знакомит зрителей с лучшими образцами мировой анимации, но и способствует развитию творческой среды.
«Его ключевая миссия — просветительская: фестиваль целенаправленно знакомит зрителей с лучшими образцами мирового анимационного искусства, демонстрируя весь спектр стилей и техник. В то же время благодаря актуальным дискуссиям, творческим лабораториям и мастер-классам БФМ становится настоящим двигателем индустрии, источником новых идей и вдохновения», — отметила Слащева.
Среди главных премьер — новый детский фильм Мишеля Гондри «Майя, дай мне название» — уютная семейная история от обладателя премии «Оскар». Кроме конкурсных программ зрителей ждут показы студенческих работ, благотворительные сеансы по всей Москве, юбилейные сборники к 90-летию композитора Григория Гладкова и специальная программа фестиваля «Ща5сек».
Фестиваль продолжит свой образовательный проект — «Фабрика мультфильмов», где юные участники смогут самостоятельно создать короткие анимационные работы. Проект пройдет с 6 по 9 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России. Генеральный партнер мероприятия — киностудия «Союзмультфильм».