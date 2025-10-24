В Москве стартует большой фестиваль мультфильмов

Фокусом нынешнего года станет венгерская анимация — зрителям покажут документальный хит «Синий пеликан» Ласло Чаки и две программы короткометражных фильмов, созданных при поддержке посольства Венгрии. Главной «героиней» фестиваля станет режиссер из Екатеринбурга Нина Бисярина. Ее работы, посвященные природе и людям Урала, будут представлены в ретроспективе и на выставке эскизов. Бисярина также проведет интенсив для молодых профессионалов.