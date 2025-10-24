Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер «Мажора в Дубае» вспомнил, как фанаты Прилучного спасли съемки

Режиссер Чичканов: в съемках «Мажора в Дубае» участвовали поклонники Прилучного

Режиссер Егор Чичканов раскрыл, что местом действия фильма «Мажор» стал Дубай из-за популярности города у русскоязычных представителей шоу-бизнеса. Об этом постановщик рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма, которая состоялась 23 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

«Дубай — это место, которое любят все в России. Количество русских туристов там просто колоссально. Мы сразу решили обыграть это в сюжете. Представьте себе: главный герой бежит и неожиданно оказывается на русской вечеринке. Это было сделано намеренно [в фильме], ведь когда ты приезжаешь в Дубай, слышишь повсюду русскую речь. Поэтому идея снять “Мажор в Дубае” показалась мне суперлогичной», — сказал он.

Также мужчина отметил, что съемки в другой стране оказались сложными. По его словам, работа требовала использования нескольких языков: с русской командой они общались на русском, с английской частью — на английском, а затем переводили на арабский для некоторых.

Кадр из фильма «Мажор в Дубае»
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»

«Мы снимали почти три месяца, из которых полтора месяца провели в Дубае. Еще месяц ушел на подготовку. Мы решили не снимать стандартные сцены с Бурдж-Халифой и московскими интерьерами, а постарались передать настоящую атмосферу Дубая», — поделился он.

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов съемочного процесса, как отметил режиссер, стал эпизод, связанный с масштабной экшн-сценой. Для ее реализации требовалось привлечь значительное количество актеров массовки, что привело бы к существенным финансовым затратам.

«Собрать несколько тысяч человек для сцены — очень дорого, поэтому мы обратились к фанатам Прилучного, и они пришли на съемочную площадку. Это было невероятно: они играли так эмоционально, будто участвовали в театральном представлении», — сказал Чичканов и пошутил: «Я подумал, что с этого момента надо фанатов Пашки брать с собой на все смены».