Северный поселок Яйва, где снимали зимние сцены, в наши дни живет активной жизнью. Добраться до него можно на автобусе или электричке из Перми. Хотя конкретных мест съемок уже не найти — декорации давно разобрали, — природа вокруг осталась почти такой же: густая тайга, заснеженные ели и морозный воздух создают ту же атмосферу, что и на экране. В местном краеведческом музее можно узнать больше о жизни поселка и его истории, а также о том, как проходили съемки.