Сюжет фильма «Девчата» известен многим. Молодая повариха Тося Кислицына приезжает в отдаленный уральский поселок, чтобы работать по профессии. Она поселяется в одной комнате с четырьмя другими девушками и сразу же проявляет свой яркий, непростой, но веселый характер. На первом же вечере в местном клубе Тося сталкивается с красавцем и передовиком производства Ильей Ковригиным — между ними завязывается стычка. Не простив девушке публичной насмешки, лесоруб спорит с другом на шапку: он уверен, что сможет покорить сердце Тоси. И сразу же начинает воплощать свой дерзкий план в жизнь.
Кинокартина интересна не только сюжетом, но и локациями: заснеженные елки интригуют и создают особую атмосферу. Рассмотрим, где снимали фильм «Девчата» и можно ли посетить эти места в наши дни.
Города, места и локации, где снимали «Девчата»
Съемки фильма проходили в самых разных уголках страны, и нередко условия оказывались далеко не самыми удобными для актеров, режиссера и всей съемочной группы.
Павильоны «Мосфильма»
События картины, разворачиваются в сибирском рабочем поселке. Часть сцен снимали в павильонах киностудии «Мосфильм», а также неподалеку — в овраге рядом с Мосфильмовской улицей. Перед началом натурных съемок была проведена масштабная подготовка: высадили несколько сотен деревьев и установили декорации, воссоздающие атмосферу сибирского леспромхоза.
Оленинский район Калининской области (ныне Тверской)
Оленинский район Калининской области (ныне Тверской) стал местом съемок множества эпизодов, передающих атмосферу трудовых будней героев. Здесь располагался настоящий леспромхоз, где и проходили основные съемки.
Поселок Бобровка в Чусовском районе Пермского края
Здесь снимали зимние сцены. В одном из эпизодов, где герои рассматривают газету с фотографией Ильи, можно заметить название «Чусовской рабочий» — это действительно существующее издание, которое в те годы было популярно среди местных жителей.
Ялта
Финальные эпизоды фильма, несмотря на их зимнюю атмосферу, были сняты в Ялте. Во время съемок температура поднималась до +30 °C, поэтому актерам приходилось изображать холод и делать вид, будто они мерзнут.
Рязанская область
Небольшой эпизод с поездом снимали на настоящей узкоколейке между станциями Пилево и Спас-Клепики. Обошлись без декораций — на площадке был лишь самодельный указатель станции. Режиссер Юрий Чулюкин планировал завершить съемки за один день, однако из-за погодных условий пришлось задержаться еще на сутки. Зато итог полностью оправдал ожидания.
Поселок Яйва
В ноябре–декабре 1961 года заключительный этап съемок проходил в поселке Яйва Пермской области. Живописные заснеженные ели, высокие сугробы и морозный, почти непрозрачный воздух создали естественные, сказочные декорации для фильма.
Какие места съемок можно посетить сейчас
Прошли десятилетия, но дух тех съемок до сих пор живет в пейзажах, улицах и даже воздухе тех мест, где создавался фильм. Некоторые из них почти не изменились и доступны для туристов, другие — скрыты от глаз.
Например, сегодня «Мосфильм» открыт для посетителей: здесь проводят экскурсии по павильонам, натурным площадкам и музею кино. Можно увидеть знаменитые декорации, старинные автомобили, костюмы и реквизит, а также узнать, как создавались легендарные фильмы. Некоторые площадки все еще используются в работе, поэтому атмосфера живого кинопроизводства ощущается буквально в каждом павильоне.
Северный поселок Яйва, где снимали зимние сцены, в наши дни живет активной жизнью. Добраться до него можно на автобусе или электричке из Перми. Хотя конкретных мест съемок уже не найти — декорации давно разобрали, — природа вокруг осталась почти такой же: густая тайга, заснеженные ели и морозный воздух создают ту же атмосферу, что и на экране. В местном краеведческом музее можно узнать больше о жизни поселка и его истории, а также о том, как проходили съемки.
Бобровка сегодня — обычное поселение, куда можно доехать на машине или автобусе. Туристической инфраструктуры почти нет, но именно в этом и заключается его прелесть — можно увидеть настоящую провинциальную Россию, где до сих пор чувствуется дыхание ушедшей эпохи.
В Оленинском районе Тверской области когда-то действительно находился настоящий леспромхоз. Сегодня эти места можно посетить, но от съемочной атмосферы мало что осталось. Тем не менее прогулка по этим краям дает представление о той суровой и красивой природе, которую хотел показать режиссер.
Ялта, пожалуй, самое доступное место для посещения. Город по-прежнему остается жемчужиной южного берега Крыма, и, гуляя по набережной или улочкам старой Ялты, легко представить, как актеры под палящим солнцем изображали зимнюю стужу.
Интересные факты о фильме
В 2025 году легендарной советской картине «Девчата» (1962) исполнилось 63 года. И, несмотря на прошедшие десятилетия, фильм по-прежнему остается одним из самых любимых у зрителей. Его с теплотой пересматривают каждое 8 Марта, улыбаясь наивности и искренности героев, узнавая в них себя и своих близких.
Расскажем об интересных фактах о кинокартине.
Фильм «Девчата» не возник на пустом месте — в его основе лежит книга бывшего лесоповальщика Бориса Бедного. Когда режиссер Юрий Чулюкин прочитал повесть, он был так впечатлен, что сразу захотел снять экранизацию. Однако, по его мнению, в истории не хватало эмоциональных сцен, поэтому он попросил автора переработать текст специально для сценария, добавив в него больше ярких эпизодов и характеров.
Изначально Чулюкин мечтал создать многосерийную картину, чтобы подробнее рассказать о судьбе каждой героини. Но Госкино дало добро только на полнометражный фильм — так и появилась знакомая нам история о веселой и жизнерадостной Тосе.
Главную роль режиссер сначала обещал своей жене — Наталье Кустинской. Актриса усердно готовилась к съемкам, но худсовет посчитал ее «слишком красивой» для простой и непосредственной Тоси. Когда Чулюкин предложил ей сыграть Анфису, Кустинская отказалась.
По словам Надежды Румянцевой, образ Тоси она подсмотрела у девушки, выросшей в детском доме, когда та пришла к ней в гости в шапке-ушанке и по-детски смущалась. Именно тогда Румянцева поняла, какой должна быть ее героиня.
Роль Ильи Ковригина сначала предлагали Владимиру Трещалову и Юрию Саранцеву, но в итоге утвердили Николая Рыбникова. Перед началом съемок режиссер поставил ему условие: похудеть на 20 килограммов. Актер добился цели строгой диетой — ел кефир, яйца и легкие супы.
На севере Урала актеры работали на 40-градусном морозе: мерзли не только люди, но и техника — камеры укутывали в полушубки. Позже группа переехала в Тверскую область, где снега почти не было, и его приходилось имитировать — бревна обматывали ватой и посыпали нафталином.
Во время одной из сцен Николай Рыбников лизнул ложку, и она примерзла к его губам — актер оторвал ее сам, оставив кровь. А в мисках «супа» на самом деле был просто кипяток.
«Девчата» вышли 7 марта 1962 года, прямо к Международному женскому дню, и мгновенно стали народным хитом. Фильм посмотрели почти 35 миллионов зрителей, а цитаты из него ушли в народ. Картина получила награды в Аргентине, Шотландии и Франции, а Надежду Румянцеву за ее роль назвали «Чарли Чаплином в юбке».