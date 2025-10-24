Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Чем закончился 1-й сезон сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» и как сложилась судьба героев

Красивая история о трех подругах завершилась хеппи-эндом. Рассказываем, что было в финальных сериях сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Москва слезам не верит. Все только начинается
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Первый сезон сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» подошел к концу, став ярким завершением истории трех подруг. В статье подводим итоги финальной серии, рассказываем, как сложилась судьба главных героев, и делимся свежей информацией о том, будет ли продолжение сериала.

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Москва слезам не верит»

Действие первых серий разворачивается в начале 2000-х. Молодая Ксюша сбегает от абьюзивного мужа и приезжает в Москву с маленьким сыном. В столице ей приходится начинать все с нуля, но рядом — верные подруги Оля и Маша. У каждой свои мечты: Оля стремится окончить медицинский университет, а Маша надеется выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя двадцать лет судьбы трех женщин складываются по-разному, но их объединяет одно — желание найти любовь и свое место в жизни.

Финал сериала получился теплым и символичным. Каждая из подруг нашла счастье.

Кадр из сериала Москва слезам не верит. Все только начинается
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Ксюша и Гоша снова вместе. После череды недоразумений и вмешательства биологического отца Александры Гоша узнал правду о Ксюше и ушел от нее. Однако девушка осознала, что ее чувства важнее статуса и денег. Герои простили друг другу прошлое и решили начать все с начала.

Маша приняла решение растить будущего ребенка одна. После жизни в Америке она вернулась домой и поняла, что сила — в поддержке подруг, а не в несбывшихся мечтах о замужестве. Ее бывший возлюбленный Артем за это время спился, и Маша окончательно отпустила прошлое.

Оля отвергла предложение руки и сердца от профессора, с которым ее связывали долгие отношения, и отказалась от связи с повзрослевшим Матвеем — сыном Ксюши, понимая, что между ними слишком большая разница в возрасте. Но судьба подарила ей новый шанс: в последних сериях она познакомилась с мужчиной, с которым у нее, наконец, может сложиться искренняя история любви.

Действие финальной сцены разворачивается 31 декабря. Подруги, Гоша и дочь Ксюши Александра встречают Новый год в доме на Валдае. Когда прозвучали куранты, к дому подошли их молодые версии — те самые девушки, какими они были двадцать лет назад. Все шесть героинь обнимаются и танцуют, словно подтверждая главный смысл сериала: в любом возрасте все только начинается.

Как сложилась судьба главных героев

Судьбы Ксюши, Оли и Маши складываются по-разному, но все они оказываются счастливыми в лучшем городе мира.

Ксюша

Тина Стойилкович в роли молодой Ксюши в сериале Москва слезам не верит. Всё только начинается
Тина Стойилкович в роли молодой Ксюши в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Воссоединяется с Гошей. После недоразумений и выяснения правды о работе и социальном статусе Ксюши герои понимают, что чувства важнее обид и сомнений. Они решают начать отношения заново и вместе встречают Новый год.

Оля

Анастасия Талызина в роли молодой Оли в сериале Москва слезам не верит. Все только начинается
Анастасия Талызина в роли молодой Оли в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Отвергает предложение профессора, с которым была знакома 20 лет, и понимает, что между ней и Матвеем, сыном Ксюши, отношений быть не может из-за разницы в возрасте. В финале она встречает мужчину своих лет, с которым у нее появляется шанс на новую любовь.

Маша

Мария Камова в роли молодой Маши в сериале Москва слезам не верит. Все только начинается
Мария Камова в роли молодой Маши в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Решает растить ребенка самостоятельно. За время жизни в Америке ее бывший возлюбленный Артем стал алкоголиком, и Маша поняла, что их история закончилась. Она счастлива и готова строить свою жизнь без зависимостей и иллюзий.

Будет ли продолжение сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Истории героинь завершились на счастливой ноте, и официальных новостей о втором сезоне не было. Однако, по слухам, продолжение все же планируется, но выйдет под названием «Слезы в большом городе». каким будет сюжет, когда состоится премьера и какие актеры исполнят главные роли — эта информация пока не разглашается.

Кадр из сериала Москва слезам не верит. Все только начинается
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»