Первый сезон сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» подошел к концу, став ярким завершением истории трех подруг. В статье подводим итоги финальной серии, рассказываем, как сложилась судьба главных героев, и делимся свежей информацией о том, будет ли продолжение сериала.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Москва слезам не верит»
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» снят по одноименной драме Владимира Меньшова. Режиссеры сериала — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, известный по нашумевшей картине «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главные роли исполняют Тина Стойилкович, Иван Янковский, Андрей Максимов, Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Марина Александрова, Анастасия Талызина, Антон Васильев и другие известные актеры.
Действие первых серий разворачивается в начале 2000-х. Молодая Ксюша сбегает от абьюзивного мужа и приезжает в Москву с маленьким сыном. В столице ей приходится начинать все с нуля, но рядом — верные подруги Оля и Маша. У каждой свои мечты: Оля стремится окончить медицинский университет, а Маша надеется выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя двадцать лет судьбы трех женщин складываются по-разному, но их объединяет одно — желание найти любовь и свое место в жизни.
Финал сериала получился теплым и символичным. Каждая из подруг нашла счастье.
Ксюша и Гоша снова вместе. После череды недоразумений и вмешательства биологического отца Александры Гоша узнал правду о Ксюше и ушел от нее. Однако девушка осознала, что ее чувства важнее статуса и денег. Герои простили друг другу прошлое и решили начать все с начала.
Маша приняла решение растить будущего ребенка одна. После жизни в Америке она вернулась домой и поняла, что сила — в поддержке подруг, а не в несбывшихся мечтах о замужестве. Ее бывший возлюбленный Артем за это время спился, и Маша окончательно отпустила прошлое.
Оля отвергла предложение руки и сердца от профессора, с которым ее связывали долгие отношения, и отказалась от связи с повзрослевшим Матвеем — сыном Ксюши, понимая, что между ними слишком большая разница в возрасте. Но судьба подарила ей новый шанс: в последних сериях она познакомилась с мужчиной, с которым у нее, наконец, может сложиться искренняя история любви.
Действие финальной сцены разворачивается 31 декабря. Подруги, Гоша и дочь Ксюши Александра встречают Новый год в доме на Валдае. Когда прозвучали куранты, к дому подошли их молодые версии — те самые девушки, какими они были двадцать лет назад. Все шесть героинь обнимаются и танцуют, словно подтверждая главный смысл сериала: в любом возрасте все только начинается.
Как сложилась судьба главных героев
Судьбы Ксюши, Оли и Маши складываются по-разному, но все они оказываются счастливыми в лучшем городе мира.
Ксюша
Воссоединяется с Гошей. После недоразумений и выяснения правды о работе и социальном статусе Ксюши герои понимают, что чувства важнее обид и сомнений. Они решают начать отношения заново и вместе встречают Новый год.
Оля
Отвергает предложение профессора, с которым была знакома 20 лет, и понимает, что между ней и Матвеем, сыном Ксюши, отношений быть не может из-за разницы в возрасте. В финале она встречает мужчину своих лет, с которым у нее появляется шанс на новую любовь.
Маша
Решает растить ребенка самостоятельно. За время жизни в Америке ее бывший возлюбленный Артем стал алкоголиком, и Маша поняла, что их история закончилась. Она счастлива и готова строить свою жизнь без зависимостей и иллюзий.
Будет ли продолжение сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Истории героинь завершились на счастливой ноте, и официальных новостей о втором сезоне не было. Однако, по слухам, продолжение все же планируется, но выйдет под названием «Слезы в большом городе». каким будет сюжет, когда состоится премьера и какие актеры исполнят главные роли — эта информация пока не разглашается.