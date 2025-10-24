Действие первых серий разворачивается в начале 2000-х. Молодая Ксюша сбегает от абьюзивного мужа и приезжает в Москву с маленьким сыном. В столице ей приходится начинать все с нуля, но рядом — верные подруги Оля и Маша. У каждой свои мечты: Оля стремится окончить медицинский университет, а Маша надеется выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя двадцать лет судьбы трех женщин складываются по-разному, но их объединяет одно — желание найти любовь и свое место в жизни.