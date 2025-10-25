В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» о легендарной эпохе французского кино на рубеже 1950−60-х годов.
Гостями вечера стали Алена Долецкая, Ян Гэ, Марина Васильева, Роман Евдокимов, Кузьма Котрелев, Дарья Котрелева, Феликс Умаров, Анна Рыцарева и другие звезды. Среди первых зрителей фильма также оказался Николя де Ривьер, посол Франции в России.
Драма Ричарда Линклейтера, одного из ярчайших американских режиссеров современности, посвящена деятелям легендарной французской «новой волны». Главный герой фильма — кинокритик и начинающий режиссер Жан-Люк Годар, который пытается снять свой первый полнометражный фильм. В итоге его экспериментальное, новаторское, полное импровизаций кино «На последнем дыхании» не только откроет миру Жан-Поля Бельмондо, но и станет одним из главных фильмов эпохи.
Мировая премьера «Новой волны» состоялась в конкурсе 78-го Каннского кинофестиваля.
На российские экраны фильм выйдет 6 ноября.