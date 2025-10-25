Драма Ричарда Линклейтера, одного из ярчайших американских режиссеров современности, посвящена деятелям легендарной французской «новой волны». Главный герой фильма — кинокритик и начинающий режиссер Жан-Люк Годар, который пытается снять свой первый полнометражный фильм. В итоге его экспериментальное, новаторское, полное импровизаций кино «На последнем дыхании» не только откроет миру Жан-Поля Бельмондо, но и станет одним из главных фильмов эпохи.