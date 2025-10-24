Ричмонд
Боярская в образе Цветаевой восхитила мужа: «Радостно наблюдать за тобой»

Максим Матвеев отметил, что ему радостно видеть новые достижения жены
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Елизавета Боярская презентовала моноспектакль «137. Сны о страсти и смерти» со своим участием. 39-летняя актриса сыграла в постановке поэтессу Марину Цветаеву. Премьера состоялась в Доме радио в Санкт-Петербурге.

«Путешествие в лабиринты души Марины Цветаевой после ее земной трагедии — поэтичное и завораживающее. Не биография, а философская притча о цене творчества. Материал спектакля собран из архивов, дневников и писем поэтессы», — рассказала о своей новой работе Боярская.

Елизавета Боярская в образе Марины Цветаевой, фото: соцсети
Елизавета Боярская в образе Марины Цветаевой, фото: соцсети

Муж артистки Максим Матвеев выразил восторг от постановки и образа Цветаевой, который воплотила его супруга. Звезда «Триггера» отметил, что ему радостно видеть новые достижения жены. 

«Ты опять доказала, что человеческие качества и способности не имеют предела (пока мы сами их себе не установим). Так радостно и удивительно наблюдать за тобой, как ты смело раздвигаешь границы возможного… Моноспектакль — это же смелейший, отважный шаг. И я поздравляю тебя с тем, что ты так достойно, уверенно, талантливо его осуществила! Продолжай в том же духе! Я рядом!» — написал Матвеев в соцсетях.

Боярская поблагодарила мужа за поддержку и веру в нее. Она отметила, что без него бы не справилась. 

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев вместе уже 15 лет. У супругов есть двое сыновей — 13-летний Андрей и шестилетний Григорий.

Ранее Елизавета Боярская откровенно рассказала о браке с Максимом Матвеевым. 