Аглая Шиловская призналась в любви мужу Устюгову в эфире телешоу

Аглая Шиловская вместе с Вадимом Галыгиным ведет шоу «Две звезды. Семейный подряд». В новом выпуске программы одним из членов жюри стал муж актрисы Александр Устюгов.
32-летняя Шиловская публично призналась мужу в любви. Она назвала своего избранника «любимым мужчиной».
«Мой любимый актер театра и кино, режиссер, музыкант, да и просто мой любимый мужчина — Александр Устюгов», — представила его актриса в эфире.
Звезда сериала «Ментовские войны» в ответ послал супруге воздушный поцелуй.
В июне 2025 года актеры тайно сыграли свадьбу, после чего уехали в медовый месяц в Таиланд.
Напомним, Александр Устюгов старше Аглаи Шиловской на 16 лет. Актер ранее был женат на коллеге Янине Соколовской, от которой у него есть 17-летняя дочь Евгения. В 2015-м актеры расстались, и в том же году Устюгов женился на режиссере Анне Озар, но через три месяца этот брак распался.
Шиловская ранее тоже была замужем. Ее первый супруг — актер Федор Воронцов.