Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Аглая Шиловская призналась в любви мужу Устюгову в эфире телешоу

Актриса поприветствовала мужа в шоу «Две звезды. Семейный подряд»
Аглая Шиловская и Александр Устюгов на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Аглая Шиловская и Александр Устюгов на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Аглая Шиловская вместе с Вадимом Галыгиным ведет шоу «Две звезды. Семейный подряд». В новом выпуске программы одним из членов жюри стал муж актрисы Александр Устюгов.

32-летняя Шиловская публично призналась мужу в любви. Она назвала своего избранника «любимым мужчиной».

«Мой любимый актер театра и кино, режиссер, музыкант, да и просто мой любимый мужчина — Александр Устюгов», — представила его актриса в эфире.

Звезда сериала «Ментовские войны» в ответ послал супруге воздушный поцелуй.

Александр Устюгов и Аглая Шиловская
Александр Устюгов и Аглая Шиловская

В июне 2025 года актеры тайно сыграли свадьбу, после чего уехали в медовый месяц в Таиланд.

Напомним, Александр Устюгов старше Аглаи Шиловской на 16 лет. Актер ранее был женат на коллеге Янине Соколовской, от которой у него есть 17-летняя дочь Евгения. В 2015-м актеры расстались, и в том же году Устюгов женился на режиссере Анне Озар, но через три месяца этот брак распался.

Шиловская ранее тоже была замужем. Ее первый супруг — актер Федор Воронцов.