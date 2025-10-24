Михалков объяснил выбор названия для фильма «Утомленные солнцем»

Режиссер отметил, что в его фильмах нередко присутствуют скрытые символы. В качестве примера он привел эпиграф к картине «12». «Я довольно часто пользуюсь этим хулиганством. Пример — эпиграф к картине “12”: “Закон, конечно, превыше всего, но что делать, если сострадание выше закона?” с инициалами “Б. Тосья”. Этот титр висит в начале картины. Сколько было журналистов, все искали, кто это… на самом деле, это баба Тося, которая возила нам молоко. И когда мы эту фразу придумали, то решили “подарить” ее бабе Тосе, а, чтобы она стала французским философом, мы придумали, что ее зовут Б. Тосья», — поделился он.