Михалков объяснил выбор названия для фильма «Утомленные солнцем»

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Режиссера Никиту Михалкова на выбор названия для фильма «Утомленные солнцем» вдохновила голливудская картина «Унесенные ветром», снятая по одноименному роману Маргарет Митчелл. Об этом он рассказал во время мастер-класса в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.
«Утомленные солнцем» вышел в прокат в 1994 году, картина была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при 47-го Каннского фестиваля.
«Мне очень понравилось название фильма “Унесенные ветром”, схожую стилистическую конструкцию я использовал в фильме — “Утомленные солнцем”», — рассказал Михалков.
Режиссер отметил, что в его фильмах нередко присутствуют скрытые символы. В качестве примера он привел эпиграф к картине «12». «Я довольно часто пользуюсь этим хулиганством. Пример — эпиграф к картине “12”: “Закон, конечно, превыше всего, но что делать, если сострадание выше закона?” с инициалами “Б. Тосья”. Этот титр висит в начале картины. Сколько было журналистов, все искали, кто это… на самом деле, это баба Тося, которая возила нам молоко. И когда мы эту фразу придумали, то решили “подарить” ее бабе Тосе, а, чтобы она стала французским философом, мы придумали, что ее зовут Б. Тосья», — поделился он.
По словам Михалкова, подобные «хулиганства» создают на съемочной площадке атмосферу и «киносемью». «Зашифровано многое бывает в картинах. Важно, когда у команды есть своя личная история», — заключил режиссер.