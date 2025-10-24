Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков объяснил выбор названия для фильма «Утомленные солнцем»

Режиссера вдохновила картина «Унесенные ветром»
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Режиссера Никиту Михалкова на выбор названия для фильма «Утомленные солнцем» вдохновила голливудская картина «Унесенные ветром», снятая по одноименному роману Маргарет Митчелл. Об этом он рассказал во время мастер-класса в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

«Утомленные солнцем» вышел в прокат в 1994 году, картина была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при 47-го Каннского фестиваля.

«Мне очень понравилось название фильма “Унесенные ветром”, схожую стилистическую конструкцию я использовал в фильме — “Утомленные солнцем”», — рассказал Михалков.

Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер отметил, что в его фильмах нередко присутствуют скрытые символы. В качестве примера он привел эпиграф к картине «12». «Я довольно часто пользуюсь этим хулиганством. Пример — эпиграф к картине “12”: “Закон, конечно, превыше всего, но что делать, если сострадание выше закона?” с инициалами “Б. Тосья”. Этот титр висит в начале картины. Сколько было журналистов, все искали, кто это… на самом деле, это баба Тося, которая возила нам молоко. И когда мы эту фразу придумали, то решили “подарить” ее бабе Тосе, а, чтобы она стала французским философом, мы придумали, что ее зовут Б. Тосья», — поделился он.

По словам Михалкова, подобные «хулиганства» создают на съемочной площадке атмосферу и «киносемью». «Зашифровано многое бывает в картинах. Важно, когда у команды есть своя личная история», — заключил режиссер.