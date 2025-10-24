«Роскошная женщина»: 47-летняя Климова в элегантном наряде восхитила поклонников

Екатерина Климова поделилась с поклонниками новыми черно-белыми снимками. Для фотосессии 47-летняя актриса выбрала элегантный наряд.
Она надела черное платье длины миди с открытыми плечами и без бретелей, оголив зону декольте, а также босоножки на шпильках. Звезда сериала «По законам военного времени» распустила длинные кудрявые волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глазах и губах.
Свой образ Климова дополнила длинными полупрозрачными перчатками, декорированными стразами. Кроме того, она надела массивный браслет с камнями, кольцо и небольшие серьги.
Актриса обратилась к поклонникам и отметила, что ждет их в театре на спектакле «Мастер и Маргарита». Звезда анонсировала график своих выступлений в разных городах.
«Ах, как хороша. С годами только прекрасней», «Роскошная женщина», «Богически прекрасна», «Само совершенство! Бесконечно обожаю! Восхищаюсь красотой и талантом», «Ну какая же вы красавица! Глаз не оторвать», «Лучшая, невероятная», «Разве скажешь, что у Кати несколько детей. Даже не верится», «Обожаю вас, очень притягательная женщина», — писали поклонники.
Ранее Екатерина Климова вышла на сцену в облегающем платье с прозрачным верхом. Артистка выступила в Кремлевском дворце, прочитав стихи Сергея Есенина.