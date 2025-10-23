62-летняя Деми Мур восхитила фигурой в новой откровенной съемке

«Мы часто слышим, что когда женщины становятся старше, им не следует носить длинные волосы. Я не верила в это, и мне было непонятно, почему это должно быть так. Но я заметила, особенно по поводу женщин, переживающих менопаузу, что они… Я оглянулась и увидела, что все они стригутся почти по-мужски, просто десексуализируя себя», — заявила звезда.