62-летняя Деми Мур восхитила фигурой в новой откровенной съемке

Актриса стала героиней нового выпуска журнала Glamour

Деми Мур приняла участие в эффектной и чувственной фотосессии.

Деми Мур, фото: соцсети
Деми Мур, фото: соцсети

62-летняя актриса примерила откровенный наряд: черное боди с глубоким декольте и вырезами. Оно было декорировано геометричным кринолином. Наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги Мур.

Свой образ звезда «Субстанции» дополнила черными туфлями на платформе и длинными серьгами. Она распустила длинные волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Деми Мур, фото: соцсети
Деми Мур, фото: соцсети

Также Мур примерила черное боди с длинными рукавами и шлейфом. Знаменитость позировала и в других эффектных нарядах. 

Актриса снялась в ярких образах для нового выпуска журнала Glamour. В интервью она рассказала, почему носит длинные волосы и как планирует бороться со стереотипами.

Деми Мур, фото: соцсети
Деми Мур, фото: соцсети

«Мы часто слышим, что когда женщины становятся старше, им не следует носить длинные волосы. Я не верила в это, и мне было непонятно, почему это должно быть так. Но я заметила, особенно по поводу женщин, переживающих менопаузу, что они… Я оглянулась и увидела, что все они стригутся почти по-мужски, просто десексуализируя себя», — заявила звезда.

Ранее Деми Мур вышла в свет в платье с глубоким декольте.