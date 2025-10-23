После операции на сердце Борис Щербаков выйдет на сцену театра 9 декабря

Народный артист России Борис Щербаков, которому накануне провели операцию на сердце, вернется на сцену 9 декабря, сообщил aif.ru его сын Василий.
«Со здоровьем отца все хорошо, лечение проходит по плану, он уже участвовал в записях его серии передач “Любовь на линии огня” для телеканала “Звезда”, а уже 9 декабря вернется на сцену со спектаклем “Свободная пара”», — сказал Василий Щербаков.
Он также уточнил, какую операцию провели артисту.
«Отцу делали стентирование сосудов — это несложная процедура, для которой даже не потребовался полный наркоз», — отметил собеседник издания.