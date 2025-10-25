О чем фильм «Горыныч»
Курьер в оранжевой униформе спешит с песнями и танцами доставить на борт военного корабля заказ для командира. Успешно проникнув на борт судна, он спускается в боевой отсек — аппарат для глубоководного погружения, и оборачивается старшим лейтенантом ВМФ Алексеем Алехиным. Прямо сейчас он в прямом эфире должен совершить погружение в неизведанные глубины Балтийского моря. Трансляция ведется в пресс-центр Академии Наук!
Во время погружения лихой курьер-офицер закемарил, но его будит подводный монстр — гигантский спрут! Лейтенант ругает чудовище последними словами, и обозленная тварь утаскивает батискаф в глубины мирового океана. Но через мгновение аппарат всплывает посреди лесного озера. Вместе с ним всплывает огромное яйцо. Из него вылупляется детеныш дракона, которого Алексей нарекает в честь своего командира Горынычем. И отправляются они в сказочное царство-государство спасать юную княжну от злодеев. В чем Алехину поможет его курьерский рюкзак и навыки рукопашки из Нахимовского училища.
Зачем смотреть
Сюжет этого невероятного фэнтези так закручен и насыщен небывальщиной, что уже одним этим поражает воображение. Главный герой даже подозревает, что попал на съемки продолжения фильма «Холоп» — действительно, его окружают типичные кинодекорации и ряженые в стиле а-ля рюсс статисты. Которые периодически пляшут и поют, как в индийских фильмах — что тоже замечательно.
Стилистически «Горыныч» выдержан в духе современного российского детского фэнтези — такого, как «Легенды Орленка», «Огниво», «По щучьему велению». Сюжетно картина напоминает о поздних советских научно-фантастических сказках вроде «Лилового шара» и «Подземелья ведьм». Кроме того, зрители старшего поколения с изумлением узнают в завязке мотивы суперкультовой картины из детства «Вожди Атлантиды».
Помимо музыкальных номеров, лучшее, что есть в фильме — ряд хороших актерских работ. Александр Петров уверенно изображает современного парня, смелого и доброго, хотя и несколько вульгарного. Отличное решение нашел Сергей Маковецкий для своего князя Филимона — он напоминает похожие классические образы в исполнении Михаила Пуговкина (царь Федот в «На златом крыльце сидели»). Неожиданно хорош силач Бамбула Романа Курцына, а его песня может стать новым детским хитом. Ну и, конечно, исполнительница роли княжны Виктория Агалакова очень мила.
Почему можно не смотреть
Жаль, что фэнтези зачастую снимают у нас простенько, как телепередачу. Без каких-либо интересных художественных решений по свету, с плоской, однообразной картинкой, без колористики. Небо в фильме преимущественно блеклое, пустое. А местами даже пересвеченное, как бывает в телерепортажах в солнечную погоду. Но у операторов ТЖК зачастую нет возможности что-то с этим сделать. И в специальных форматах они не снимают — колористикой на ТВ заниматься некогда. Но что помешало сделать это в полнометражном блокбастере — можно только гадать. Если уж мы идем по пути индийского кино, то брать оттуда стоило бы не только песни и танцы, но и художественное качество изображения.