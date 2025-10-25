Ричмонд
Болливуд а-ля рюсс: каким получилось фэнтези «Горыныч» с Петровым

Александр Петров приручает дракона в закрученной киносказке «Горыныч». О том, чем впечатляет новое отечественное фэнтези и при чем тут индийское кино, рассказываем в материале Кино Mail
Борис Гришин

О чем фильм «Горыныч»

Курьер в оранжевой униформе спешит с песнями и танцами доставить на борт военного корабля заказ для командира. Успешно проникнув на борт судна, он спускается в боевой отсек — аппарат для глубоководного погружения, и оборачивается старшим лейтенантом ВМФ Алексеем Алехиным. Прямо сейчас он в прямом эфире должен совершить погружение в неизведанные глубины Балтийского моря. Трансляция ведется в пресс-центр Академии Наук!

Во время погружения лихой курьер-офицер закемарил, но его будит подводный монстр — гигантский спрут! Лейтенант ругает чудовище последними словами, и обозленная тварь утаскивает батискаф в глубины мирового океана. Но через мгновение аппарат всплывает посреди лесного озера. Вместе с ним всплывает огромное яйцо. Из него вылупляется детеныш дракона, которого Алексей нарекает в честь своего командира Горынычем. И отправляются они в сказочное царство-государство спасать юную княжну от злодеев. В чем Алехину поможет его курьерский рюкзак и навыки рукопашки из Нахимовского училища.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Горыныч»
Кадр из фильма «Горыныч»

Сюжет этого невероятного фэнтези так закручен и насыщен небывальщиной, что уже одним этим поражает воображение. Главный герой даже подозревает, что попал на съемки продолжения фильма «Холоп» — действительно, его окружают типичные кинодекорации и ряженые в стиле а-ля рюсс статисты. Которые периодически пляшут и поют, как в индийских фильмах — что тоже замечательно.

Стилистически «Горыныч» выдержан в духе современного российского детского фэнтези — такого, как «Легенды Орленка», «Огниво», «По щучьему велению». Сюжетно картина напоминает о поздних советских научно-фантастических сказках вроде «Лилового шара» и «Подземелья ведьм». Кроме того, зрители старшего поколения с изумлением узнают в завязке мотивы суперкультовой картины из детства «Вожди Атлантиды».

Съемки фильма «Горыныч»
Съемки фильма «Горыныч»

Помимо музыкальных номеров, лучшее, что есть в фильме — ряд хороших актерских работ. Александр Петров уверенно изображает современного парня, смелого и доброго, хотя и несколько вульгарного. Отличное решение нашел Сергей Маковецкий для своего князя Филимона — он напоминает похожие классические образы в исполнении Михаила Пуговкина (царь Федот в «На златом крыльце сидели»). Неожиданно хорош силач Бамбула Романа Курцына, а его песня может стать новым детским хитом. Ну и, конечно, исполнительница роли княжны Виктория Агалакова очень мила.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Горыныч»
Кадр из фильма «Горыныч»

Жаль, что фэнтези зачастую снимают у нас простенько, как телепередачу. Без каких-либо интересных художественных решений по свету, с плоской, однообразной картинкой, без колористики. Небо в фильме преимущественно блеклое, пустое. А местами даже пересвеченное, как бывает в телерепортажах в солнечную погоду. Но у операторов ТЖК зачастую нет возможности что-то с этим сделать. И в специальных форматах они не снимают — колористикой на ТВ заниматься некогда. Но что помешало сделать это в полнометражном блокбастере — можно только гадать. Если уж мы идем по пути индийского кино, то брать оттуда стоило бы не только песни и танцы, но и художественное качество изображения.