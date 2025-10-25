Жаль, что фэнтези зачастую снимают у нас простенько, как телепередачу. Без каких-либо интересных художественных решений по свету, с плоской, однообразной картинкой, без колористики. Небо в фильме преимущественно блеклое, пустое. А местами даже пересвеченное, как бывает в телерепортажах в солнечную погоду. Но у операторов ТЖК зачастую нет возможности что-то с этим сделать. И в специальных форматах они не снимают — колористикой на ТВ заниматься некогда. Но что помешало сделать это в полнометражном блокбастере — можно только гадать. Если уж мы идем по пути индийского кино, то брать оттуда стоило бы не только песни и танцы, но и художественное качество изображения.