Актер Стеллан Скарсгард рассказал о нарушениях речи после инсульта

Звезда «Дюны» рассказал о последствиях перенесенного инсульта: «Боюсь быть неспособным жить»
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»

Шведский актер Стеллан Скарсгард рассказал о последствиях инсульта, перенесенного им три года назад. Интервью с 74-летней звездой сериала «Чернобыль» и фильма «Дюна» опубликовало издание Vulture.

Свою жизнь артист назвал уже «сверхурочной» и признался, что как будто живет «под дамокловым мечом». Из-за инсульта, признался он, у него начались нарушения речи.

«Я стал внезапно забывать имена. [Во время беседы] не могу следить за ходом мысли и приводить аргумент, связывающий несколько высказываний в одно», — делится актер.

Однако, подчеркнул Скарсгард, он все еще жив, может работать и рад этому. «Я не боюсь кончины, я боюсь быть неспособным жить. Такой страх», — объяснил он.

Несмотря на болезнь, актер продолжает сниматься в кино. Вскоре на экраны выйдет новый фильм Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», в котором Скарсгард играет режиссера, пытающегося наладить связь с двумя дочерьми и снимающего о них фильм.