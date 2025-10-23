Ричмонд
Плавки Джеймса Бонда выставили на аукцион

Плавки Дэниэла Крэйга в роли Бонда продали за 235 тыс. рублей
Кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"»
Плавки Джеймса Бонда продали на аукционе. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о синих плавках, в которых Дэниэл Крэйг появился в роли Бонда в фильме «007: Координаты “Скайфолл”». Элемент одежды продали в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, за £2157 (около 235,5 тысяч рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»). Отмечается, что торги начались со £150 (16 380 тысяч рублей).

Плавки Джеймса Бонда / фото: Julien's Auctions
3 апреля издание Deadline сообщило, что киностудия Amazon MGM приступает к работе над новым фильмом о Джеймсе Бонде. Продюсерами выступят Эми Паскаль («Человек-паук», «Барби») и Дэвид Хейман (серия фильмов о Гарри Поттере).

Представительница Amazon уверена, что будущий фильм станет «невероятным партнерством» для таких «легенд кинопроизводства», как Хейман и Паскаль.

Ранее внешность 57-летнего Дэниела Крейга на фото с гала-вечера взволновала фанатов.