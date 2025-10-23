Плавки Джеймса Бонда выставили на аукцион

Речь идет о синих плавках, в которых Дэниэл Крэйг появился в роли Бонда в фильме «007: Координаты “Скайфолл”». Элемент одежды продали в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, за £2157 (около 235,5 тысяч рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»). Отмечается, что торги начались со £150 (16 380 тысяч рублей).