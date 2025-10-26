Свой мультмаршрут на фестивале смогут выстроить любители анимации всех возрастов и интересов. Будет большая программа для маленьких зрителей и ленты для взрослых, экспериментальные фильмы и абсурдистская новая венгерская анимация, ультракороткие картины длиной всего 5 секунд и полнометражные арт-шедевры. Мы же отобрали топ-7 мультфильмов, которые никак нельзя пропускать. А с полной программой можно ознакомиться на сайте смотра.