C 24 октября по 5 ноября в Москве проходит Большой фестиваль мультфильмов. Крупнейший международный смотр анимации в России состоится уже в девятнадцатый раз. В программе — 400 фильмов из 35 стран, а среди режиссеров – такие именитые постановщики, как Мишель Гондри и Константин Бронзит.
Свой мультмаршрут на фестивале смогут выстроить любители анимации всех возрастов и интересов. Будет большая программа для маленьких зрителей и ленты для взрослых, экспериментальные фильмы и абсурдистская новая венгерская анимация, ультракороткие картины длиной всего 5 секунд и полнометражные арт-шедевры. Мы же отобрали топ-7 мультфильмов, которые никак нельзя пропускать. А с полной программой можно ознакомиться на сайте смотра.
«Тайна певчих птиц»
Французский полнометражный мультфильм «Тайна певчих птиц» режиссера Антуана Лансьо выполнен в технике бумажной перекладки: каждый кадр настолько тактильный, что к нему хочется прикоснуться.
По сюжету, девочка Люси проводит каникулы в городе, где ее мама-археолог ведет раскопки. Однако там скрыты не только археологические тайны, но и семейные, ведь мама Люси выросла в этих местах. Люси и ее новый друг Янна исследуют подземелья разрушенного замка и опушку леса, чтобы сделать собственное открытие.
«Майя, придумай название»
Личная история знаменитого французского режиссера Мишеля Гондри, снявшего «Вечное сияние чистого разума». Дочь постановщика Майя живет на другом континенте. Для поддержания близкой связи у папы с дочкой есть свой ритуал: каждый вечер Майя задает тему, а отец рассказывает историю с помощью бумажной анимации и техники стоп-моушн. Героиней мини-фильмов всегда является сама Майя. Озвучивает мультфильм «Майя, придумай название» актер Пьер Нинэ.
«Арко»
Арко, мальчик из далекого 2932 года, путешествуя во времени, случайно оказывается в 2075-м, где знакомится с девочкой Айрис. Помогая новому другу вернуться в свое время, Айрис узнает многое о том, какие технологии актуальны в будущем и в каком состоянии находится природа. Режиссером мультфильма «Арко», соединившего приключения, научную фантастику и даже детектив, стал Уго Бьенвеню. Продюсером ленты выступила Натали Портман.
«Маленькая Амели и метафизика труб»
Трогательная история о формировании идентичности и детских воспоминаниях. Главная героиня Амели — девочка из бельгийской семьи, живущей в Японии. Малышка изучает окружающий мир и пытается понять, кем она сама в нем является. В ежедневных приключениях девочку сопровождает ее няня Нисио-сан.
«Маленькая Амели и метафизика труб» — экранизация романа знаменитой бельгийской писательницы Амели Нотомб.
«Мой дедушка — настоящий японец»
В процессе подготовки школьного доклада об истории семьи 10-летний Нобору расспрашивает дедушку о прошлом. Мальчик, считающий себя бразильцем, с удивлением узнает о том, что его предки — эмигранты из Японии и что у него есть дядя, с которым Нобору не знаком.
«На выброс»
Ироничная история о путешествии вещей, оказавшихся на помойке, поднимает тему бережного отношения к миру и праве на вторую жизнь. Дорогой галстук мечтает о прошлой жизни, а ваза с трещиной, баллон из-под освежителя воздуха, старый башмак и катушка с нитками ищут место, где сбудутся их мечты.
Режиссер мультфильма «На выброс» — двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит. Премьера ленты состоялась на кинофестивале «Маяк».
«Синяя птица»
В рамках специальной программы в честь 90-летия композитора Геннадия Гладкова можно увидеть не слишком известный советский мультфильм «Синяя птица» (1970), созданный по мотивам одноименной сказки Мориса Метерлинка Василием Ливановым. Новаторская для своего времени лента частично выполнена в технике фотоколлажа. Озвучили роли Татьяна Доронина, Рина Зеленая, Юрий Яковлев и сам Ливанов.