Отчасти действие фильма разворачивается в Париже, но подлинное сердце картины — Венеция. Здесь каждый фасад — декорация, лодка — элемент драмы, а канал — отражение эмоций героев Джонни Деппа и Анджелины Джоли. Съемочная группа бережно работала с архитектурным наследием. Отель Danieli, терраса музея Пегги Гуггенхайм, Арсенал, площадь Сан-Марко — все это тщательно выбранные декорации, несущие смысл и передающие настроение фильма. Понять, где снимали фильм «Турист», значит увидеть Венецию глазами кинематографа — утонченную, загадочную, немного театральную, но по-настоящему живую.
Города, места и локации, где снимали «Турист»
За красавицей Элиз, возлюбленной вора Александра Пирса, охотится полиция, надеясь через нее выйти на след преступника. Пирс недавно обокрал своего босса на крупную сумму и, по слухам, изменил внешность с помощью пластической операции. Получив письмо от любимого, Элиз садится на поезд до Венеции, где должна найти мужчину, похожего на Пирса, и притвориться, будто это он. Этим случайным «двойником» становится ничего не подозревающий турист Фрэнк Тьюпелло — скромный учитель из Америки, оказавшийся втянутым в шпионскую интригу.
«Турист» — фильм с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли в главных ролях, где реальность и вымысел переплетаются в водных отражениях Венеции. Однако и французская часть заслуживает внимания — она задает тон персонажу Элиз.
Париж
Перед тем как пересечь Альпы и ехать в Венецию, Элиз находится в Париже. Сцены здесь не столь длительны, но они задают атмосферу тревожного ожидания.
Le Nemours, 2 place Colette, Тюильри
Это кафе — место, где Элиз начинает свое утро, получает письмо и ощущает на себе первые тени преследования.
Gare de Lyon
Элиз садится на поезд до Венеции на Лионском вокзале.
Различные уголки Парижа
Также на экране — прогулки Элиз по галереям, пассажам, узким улицам, сквозь переходы, которые подчеркивают ее внутреннюю тревогу — все это создает прелюдию к ее побегу в Италию.
Венеция
Венеция в «Туристе» — полноценный персонаж, маскирующийся и открывающий свои тайны лишь тем, кто умеет смотреть. Ниже — ключевые локации из фильма.
Отель Danieli и Palazzo Pisani Moretta
В фильме Элиз и Фрэнк останавливаются в отеле Danieli, но все не так просто: фасад и лестницы, показанные в кадре, — это дворец Palazzo Pisani Moretta на Гранд-канале. Интерьеры же — смешение оригинальных помещений и гримерок.
Вокзал Венеции Санта-Лючия (Venezia Santa Lucia)
Классика: поезд Элиз прибывает на вокзал Санта-Лючия, расположенный на берегу Гранд-канала и она встречает Фрэнка на вапоретто.
Палаццо Веньер-деи-Леони (Palazzo Venier dei Leoni)
Элиз и Фрэнк ужинают в ресторане с роскошным видом: сцена интимная, с философскими намеками о Янусе и двойственности. В фильме — это терраса, в реальности — надстройка перед палаццо Palazzo Venier dei Leoni, где размещена коллекция современного искусства Пегги Гуггенхайм.
Школа великого милосердия (Scuola Grande della Misericordia)
Один из самых таинственных эпизодов — бал. Его снимали в Scuola Grande della Misericordia. Это здание, скрытое от туристических маршрутов, сыграло важную роль в визуальной игре фильма.
Венецианский Арсенал (Arsenale di Venezia)
Арсенал с его суровыми фасадами и массивностью превращается в штаб-квартиру расследования. В реальности это часть древней военно-морской структуры Венеции: здесь строились галеры и создавались мощные флоты.
Площадь Сан-Марко (Piazza San Marco)
Фрэнк бродит по площади, курит, наблюдает — в кадре знаменитая площадь Сан-Марко становится точкой притяжения, центром визуального контраста: здесь шумно и монументально.
Фондако деи Турки (Fondaco dei Turchi)
Бал, маски, дворец в полуночном свете. Дворец Фондако деи Турки, с его византийско-венецианским стилем, в фильме держит атмосферу элитарности и тайны.
Дополнительные локации
Также в картине можно увидеть рынок Риальто (Rialto Market), Гранд-канал, Тревизо и Местре (Treviso и Mestre), расположенные неподалеку от Венеции.
Интересные факты о фильме «Турист»
Фильм «Турист» стал одной из самых обсуждаемых премьер 2010 года — не только из-за звездного дуэта Джонни Деппа и Анджелины Джоли, но и благодаря загадочному сюжету и роскошной атмосфере Европы. За внешней легкостью и романтикой скрывается множество любопытных деталей, о которых зрители могли и не догадываться.
Строгие правила на воде. Во время съемок лодочных погонь в Венеции действовали жесткие ограничения: нельзя создавать волну, оголять фундаменты палаццо — поэтому создателям фильма пришлось тщательно рассчитывать скорость и трюки.
Сжатые сроки. От момента утверждения Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка на пост режиссера и одного из сценаристов до мирового дебюта в Нью-Йорке создание фильма заняло всего 11 месяцев. Главным фактором, определившим этот напряженный темп, стали съемки Джонни Деппа в четвертой части франшизы «Пираты Карибского моря». Более того, эта же кинокартина повлияла и на этап пост-продакшена: студии пришлось работать в ускоренном режиме, чтобы успеть занять окно для проката до того, как все коммерчески привлекательные даты 2011 года оказались забронированы под премьеру «Пиратов Карибского моря: На странных берегах».
Папарацци на воде. Во время съемок продюсер Грэм Кинг вспоминал, что папарацци буквально гонялись за лодками, мешая сценам.
Бюджет и возврат. При бюджете около 100 млн долларов фильм собрал почти 278,8 млн — приличный коммерческий успех.
Критика vs визуал. Критики не баловали «Туриста», но визуальная составляющая, атмосфера и градус романтики оказались магнитом для публики.