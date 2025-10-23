За красавицей Элиз, возлюбленной вора Александра Пирса, охотится полиция, надеясь через нее выйти на след преступника. Пирс недавно обокрал своего босса на крупную сумму и, по слухам, изменил внешность с помощью пластической операции. Получив письмо от любимого, Элиз садится на поезд до Венеции, где должна найти мужчину, похожего на Пирса, и притвориться, будто это он. Этим случайным «двойником» становится ничего не подозревающий турист Фрэнк Тьюпелло — скромный учитель из Америки, оказавшийся втянутым в шпионскую интригу.