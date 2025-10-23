От имени зависит не только узнаваемость, но идентичность артиста. Для актеров Голливуда это часто становится вопросом принципа: менять имя ради карьеры или оставаться собой и бороться за место в индустрии? Рассказываем про тех, кто выбрал второй путь, вдохновляют и показывают, что харизма, талант и уверенность важнее маркетинговых советов.