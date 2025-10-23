Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве состоялась премьера фильма про паромщика из запорожского села

События картины разворачиваются весной и летом 2022 года
Съемочная группа фильма «Паромщик» / фото: пресс-служба
Съемочная группа фильма «Паромщик» / фото: пресс-служба

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьера фильма «Паромщик», рассказывающего о жителе Запорожской области, который в начале спецоперации остается единственным перевозчиком между селами на берегах приазовского лимана, состоялась в кинотеатре «Октябрь», передает корреспондент ТАСС. В прокат картина выйдет 30 октября 2025 года.

Светлана Пермякова / фото: пресс-служба
Светлана Пермякова / фото: пресс-служба
Олег Гаас / фото: пресс-служба
Олег Гаас / фото: пресс-служба

«Наш фильм о верности — верности себе, своим близким, родным и сельчанам, а также верности делу, которым ты занимаешься», — поделился в беседе с ТАСС режиссер и продюсер Федор Попов.

События фильма «Паромщик» разворачиваются в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана весной и летом 2022 года — в переломный для России период, когда происходило освобождение и воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе специальной военной операции. Режиссер также отметил, что одной из важных сюжетных линий стала мечта паромщика Константиныча о создании машины времени.

Торнике Квитатиани / фото: пресс-служба
Торнике Квитатиани / фото: пресс-служба
Маргарита Аброськина / фото: пресс-служба
Маргарита Аброськина / фото: пресс-служба

Актриса Светлана Пермякова рассказала, что съемки фильма проходили под Таганрогом и в порту этого города.

«Хочу отметить, что мы снимали с реальными пейзажами, без зеленых экранов и павильонов. Поэтому в фильме можно увидеть настоящих действующих героев: коров, кошек, собак и актеров», — отметила она. Роли в картине исполнили Артем Алексеев, Наталья Бергер, Анна Уколова, Эдуард Радзюкевич и другие артисты.

Никас Сафронов / фото: пресс-служба
Никас Сафронов / фото: пресс-служба

Фильм создан под эгидой компании «Иннопрактика» и при финансовой поддержке АО «Газпромбанк» и Фонда кино. ТАСС — информационный партнер картины.