В Москве состоялась премьера фильма про паромщика из запорожского села

События фильма «Паромщик» разворачиваются в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана весной и летом 2022 года — в переломный для России период, когда происходило освобождение и воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе специальной военной операции. Режиссер также отметил, что одной из важных сюжетных линий стала мечта паромщика Константиныча о создании машины времени.