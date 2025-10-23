В Москве состоялась премьера фильма про паромщика из запорожского села

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьера фильма «Паромщик», рассказывающего о жителе Запорожской области, который в начале спецоперации остается единственным перевозчиком между селами на берегах приазовского лимана, состоялась в кинотеатре «Октябрь», передает корреспондент ТАСС. В прокат картина выйдет 30 октября 2025 года.
«Наш фильм о верности — верности себе, своим близким, родным и сельчанам, а также верности делу, которым ты занимаешься», — поделился в беседе с ТАСС режиссер и продюсер Федор Попов.
События фильма «Паромщик» разворачиваются в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана весной и летом 2022 года — в переломный для России период, когда происходило освобождение и воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе специальной военной операции. Режиссер также отметил, что одной из важных сюжетных линий стала мечта паромщика Константиныча о создании машины времени.
Актриса Светлана Пермякова рассказала, что съемки фильма проходили под Таганрогом и в порту этого города.
«Хочу отметить, что мы снимали с реальными пейзажами, без зеленых экранов и павильонов. Поэтому в фильме можно увидеть настоящих действующих героев: коров, кошек, собак и актеров», — отметила она. Роли в картине исполнили Артем Алексеев, Наталья Бергер, Анна Уколова, Эдуард Радзюкевич и другие артисты.
Фильм создан под эгидой компании «Иннопрактика» и при финансовой поддержке АО «Газпромбанк» и Фонда кино. ТАСС — информационный партнер картины.