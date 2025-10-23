Ричмонд
Стала известна дата выхода 3-го сезона «Метода»

Вышел также новый трейлер продолжения популярного детективного сериала

Третий сезон сериала «Метод» выйдет 20 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

В этот день пользователи смогут посмотреть первые четыре из восьми серий проекта. Остальные четыре эпизода выйдут 18 декабря. Над продолжением работали режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский.

В новом сезоне у следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) в подчинении окажется целый отряд из маньяков, которые теперь сами вынуждены разыскивать своих коллег. В их числе — персонажи Никиты Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анны Банщиковой, Снежаны Самохиной, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева. К ним по собственной воле присоединится юная героиня Анны Савранской. Как и у каждого в отряде Меглина, у нее есть темная сторона личности. Чтобы разобраться в себе, она все глубже погружается в психологию маньяков.

Кадр из сериала «Метод» (3 сезон)
Кадр из сериала «Метод» (3 сезон)

Звезды «Слова пацана» Никита Кологривый и Лев Зулькарнаев исполнят роли социопата-нарцисса Зверя и одержимого зависимостями тусовщика Коду.