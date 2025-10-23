Стала известна дата выхода 3-го сезона «Метода»

В новом сезоне у следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) в подчинении окажется целый отряд из маньяков, которые теперь сами вынуждены разыскивать своих коллег. В их числе — персонажи Никиты Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анны Банщиковой, Снежаны Самохиной, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева. К ним по собственной воле присоединится юная героиня Анны Савранской. Как и у каждого в отряде Меглина, у нее есть темная сторона личности. Чтобы разобраться в себе, она все глубже погружается в психологию маньяков.