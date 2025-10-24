Актер Курцын рассказал, за что ругает своих детей

Актер Роман Курцын признался, что ругает своих детей за проявление неуважения или хамское поведение. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «Горыныч».
«За хамство, за неуважение — это в основном то, что меня может вывести из себя. А остальное? Пытаюсь договариваться. Потому что я воспитываю трех детей: сына, дочку и своего внутреннего ребенка, поэтому мне очень сложно с ними», — признался актер.
По его словам, его сын несколько раз снялся в роли второстепенных персонажей, при этом попробовать свои силы в главной роли отец пока ему не разрешает. Курцын отметил, что для этого нужно уделять съемкам много времени и «это надо заслужить». Он добавил, что его дети любят кинематограф и смотрят очень много фильмов, в том числе и современных.
Ранее Роман Курцын объяснил, зачем публикует в соцсетях фото с голым торсом.