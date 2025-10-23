Характер Фродо многослоен. В книге он предстает добрым, сострадательным, рассудительным и скромным, не стремящимся к славе. Он часто сомневается в себе, но именно в этом и заключается его сила — он преодолевает страх не благодаря храбрости, а благодаря долгу. Его слова «I wish it need not have happened in my time» («Хотел бы я, чтобы все это не случилось в мое время») показывают, что он не герой по призванию, а человек, вынужденный действовать, когда выбора больше нет. В фильмах эти качества сохраняются, но обретают большую эмоциональную выразительность: зритель видит, как Фродо постепенно теряет покой, как Кольцо разрушает его волю и как тяжело ему сохранять человечность.