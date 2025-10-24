«Трудно быть богом» — экранизация одноименной фантастической повести братьев Стругацких. Действие сериала разворачивается в недалеком будущем на Арканаре, где царит мрачное Средневековье. Среди ученых-землян, изучающих чужую планету, — историк Антон, получивший там имя Румата. Исследователи не имеют право вмешиваться в ход истории, но у Антона есть личный интерес. Где-то на Арканаре пропал его отец, которого герой пытается отыскать.