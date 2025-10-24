Ричмонд
Появились первые фото Равшаны Курковой в образе доны Кондор в «Трудно быть богом»

Смотрите фоторепортаж со съемок сериала по культовой повести братьев Стругацких с Равшаной Курковой в роли изящной доны Кондор
Равшана Куркова на съемках сериала «Трудно быть богом», фото: соцсети
Равшана Куркова на съемках сериала «Трудно быть богом», фото: соцсети

В сети появились фотографии Равшаны Курковой со съемок сериала «Трудно быть богом». Рядом с ней запечатлен исполнитель главной роли в проекте — сербский актер Александар Радойичич. Актеры уже снимались вместе в фильме «Балканский рубеж».

На снимках, опубликованных онлайн-кинотеатром Wink, Равшана Куркова впервые появилась в образе своей героини доны Кондор. 45-летняя актриса предстала на кадрах с распущенными волосами и в темно-синем платье с вырезами и открытыми плечами. 

Дона Кондора в предстоящем сериале играет Сергей Безруков.

Александар Радойичич и Равшана Куркова на съемках сериала «Трудно быть богом», фото: соцсети
Александар Радойичич и Равшана Куркова на съемках сериала «Трудно быть богом», фото: соцсети

«Трудно быть богом» — экранизация одноименной фантастической повести братьев Стругацких. Действие сериала разворачивается в недалеком будущем на Арканаре, где царит мрачное Средневековье. Среди ученых-землян, изучающих чужую планету, — историк Антон, получивший там имя Румата. Исследователи не имеют право вмешиваться в ход истории, но у Антона есть личный интерес. Где-то на Арканаре пропал его отец, которого герой пытается отыскать.

Главную роль — землянина Антона, живущего на планете Арканар под именем Румата Эсторский, — исполняет Александар Радойичич. Никита Кологривый играет барона Пампу, Федор Бондарчук — дона Куба, Федор Лавров — дона Рэба, Лев Зулькарнаев исполнит роль Тика. 

Равшана Куркова на съемках сериала «Трудно быть богом», фото: соцсети
Равшана Куркова на съемках сериала «Трудно быть богом», фото: соцсети

В сериале будет восемь серий. Адаптировал культовое произведение Стругацких в сценарий Андрей Золотарев, известный по «Слову пацана» и многим другим проектам. Режиссером выступает Дмитрий Тюрин.

Производством многосерийной картины занимается «НМГ Студия». Премьера состоится на онлайн-платформе Wink, а после — на телеканале НТВ.