В центре сюжета — судьба трех подруг-провинциалок, приехавших в советскую Москву конца 1950-х с большими надеждами. Их разные истории показывают, чем может обернуться мечта о столичной жизни. Катерина, целеустремленная и умная, поддается влиянию своей легкомысленной подруги Людмилы и ради знакомства с «элитой» вынуждена надеть маску дочери профессора. Эта ложь приводит к роману с привлекательным оператором Рудольфом, но когда правда всплывает, а Катерина оказывается беременна, он без сожалений оставляет ее. Жизненный крах не сломил героиню. Оставшись одна с ребенком, она демонстрирует невероятную силу воли, пройдя путь от рабочей на заводе до успешного руководителя крупного предприятия. Однако личная жизнь оставалась пустой, пока на пороге ее четвертого десятка не появился тот, о ком она уже перестала мечтать, — скромный, но искренний мастер Гоша.
Большая часть съемок проходила, конечно, в Москве: здесь рождалась атмосфера города, где сбываются и разбиваются мечты. В статье расскажем, где снимали этот фильм. И если вы захотите, то сможете устроить себе увлекательную прогулку по местам Катерины, Людмилы и Тоси.
Места и локации, где снимали «Москва слезам не верит»
Режиссер Владимир Меньшов выбирал натуру с особым вниманием. Каждая улица, каждое здание в фильме — не просто фон, а живая декорация человеческих судеб.
Памятник Маяковскому
Одна из самых запоминающихся сцен — девушки проходят мимо памятника поэту, где звучат стихи Андрея Вознесенского. Это площадь Маяковского (ныне Триумфальная). В 1958 году здесь действительно собирались тысячи людей на поэтические чтения — символ времени, когда слово звучало громче лозунгов. Владимир Меньшов снимал сцену в сумерках, чтобы скрыть тоннель, построенный позже, — мелочь, но именно из таких деталей складывается достоверность эпохи.
Улица Горького (Тверская)
Когда подруги гуляют мимо витрин, где сияют телевизоры и пирамиды банок с крабами, перед зрителем — Москва витринных мечтаний. Здесь Людмила (Ирина Муравьева) останавливается, поправляя туфлю напротив гастронома с гордой надписью: «Всем давно узнать пора бы, как вкусны и нежны крабы». Эти кадры сегодня — как хроника ушедшего советского быта.
Поварская улица, Дом кино
На Поварской героини оказываются на фестивале французского кино и случайно сталкиваются с начинающим актером Иннокентием Смоктуновским. Здание, где снимали, — знаменитый Дом кино. Его конструктивистские линии узнает любой москвич, а лестница, по которой поднимались героини, стала свидетелем множества киномоментов советской эпохи.
Метро «Новослободская»
Здесь Людмила встречает свою судьбу — хоккеиста Сергея Гурина (Александр Фатюшин). Цветные витражи станции превращают сцену в своеобразную витрину чувств: свет и стекло отражают влюбленность, еще не знающую разочарований.
Высотка на площади Восстания и дом на Котельнической набережной
Катерина (Вера Алентова) и Люда временно живут «в профессорской квартире» в знаменитой сталинской высотке на площади Восстания (сейчас Кудринская). Но интерьеры снимали в другом здании — на Котельнической набережной. Так Меньшов объединил два символа советской элиты в одном кадре.
Гоголевский бульвар
На Гоголевской бульваре Катерина говорит с телеоператором Рудиком (Юрий Васильев) о будущем и сообщает ему, что беременна. Спустя двадцать лет здесь же она встречается с ним снова. Фон этих сцен — старинная усадьба Нарышкина, где сегодня располагается часть Московского музея современного искусства.
Роддом на улице Фотиевой
В родильном доме № 25 появляется на свет дочь Катерины Александра (Наталья Вавилова). После выписки — знаменитая сцена с цветами, смехом и надеждой. Сам роддом действительно был передовым для своего времени: одним из первых, где практиковали кормление «по требованию».
Мосфильмовская улица
Двадцать лет спустя мы видим Катерину в генеральском доме на Мосфильмовской. Эти кирпичные дома строились специально для военной элиты — просторные квартиры, большие окна, ощущение достатка. Символ новой жизни героини.
Белый дом и Кутузовский проспект
Катерина встречается со своим женатым любовником Володей (Олег Табаков) на фоне Белого дома. Этот кадр — визуальный аккорд: власть, холод и одиночество. Город огромен, но личное счастье так и не сложилось.
Бассейн «Москва»
После разрыва с Володей Катерина покупает себе цветы — акт независимости и внутренней силы. На заднем плане — гигантская чаша бассейна «Москва». Символический фон: в кадре — героиня, которая научилась не тонуть в собственных чувствах.
Курский вокзал
Здесь происходит судьбоносная встреча с Гошей (Алексей Баталов). Электричка, суета, стеклянный фасад вокзала — и вдруг человеческое тепло, простота и надежность. Москва снова превращается из холодного мегаполиса в город любви.
Интересные факты о фильме «Москва слезам не верит»
Фильм знают почти все, но за его кулисами скрыто немало удивительного.
Картину посмотрели 84,4 млн человек, что сделало ее вторым по посещаемости фильмом в истории советского кинопроката.
Цензоры хотели вырезать «слишком откровенные сцены», но фильм спас лично Леонид Брежнев, которому лента очень понравилась.
Владимир Меньшов не смог поехать на церемонию вручения «Оскара» — у него был невыездной статус. О победе он узнал из программы «Время» и подумал, что это первоапрельская шутка.
Президент США Рональд Рейган пересматривал фильм восемь раз перед встречей с Горбачевым, чтобы лучше понять русскую душу.
Вера Алентова получала письма от женщин со всего мира, которые узнавали себя в ее героине.