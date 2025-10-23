Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Москва слезам не верит»: ключевые локации

Сегодня фильм «Москва слезам не верит» можно назвать портретом страны 1950-х и 1970-х годов. Каждый кадр здесь — признание в любви к жизни, несмотря ни на что. И проходя по улицам, где снимали фильм, можно все еще почувствовать дыхание той эпохи — честной, шумной, живой
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В центре сюжета — судьба трех подруг-провинциалок, приехавших в советскую Москву конца 1950-х с большими надеждами. Их разные истории показывают, чем может обернуться мечта о столичной жизни. Катерина, целеустремленная и умная, поддается влиянию своей легкомысленной подруги Людмилы и ради знакомства с «элитой» вынуждена надеть маску дочери профессора. Эта ложь приводит к роману с привлекательным оператором Рудольфом, но когда правда всплывает, а Катерина оказывается беременна, он без сожалений оставляет ее. Жизненный крах не сломил героиню. Оставшись одна с ребенком, она демонстрирует невероятную силу воли, пройдя путь от рабочей на заводе до успешного руководителя крупного предприятия. Однако личная жизнь оставалась пустой, пока на пороге ее четвертого десятка не появился тот, о ком она уже перестала мечтать, — скромный, но искренний мастер Гоша.

Большая часть съемок проходила, конечно, в Москве: здесь рождалась атмосфера города, где сбываются и разбиваются мечты. В статье расскажем, где снимали этот фильм. И если вы захотите, то сможете устроить себе увлекательную прогулку по местам Катерины, Людмилы и Тоси.  

Места и локации, где снимали «Москва слезам не верит»

Режиссер Владимир Меньшов выбирал натуру с особым вниманием. Каждая улица, каждое здание в фильме — не просто фон, а живая декорация человеческих судеб.

Памятник Маяковскому

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Одна из самых запоминающихся сцен — девушки проходят мимо памятника поэту, где звучат стихи Андрея Вознесенского. Это площадь Маяковского (ныне Триумфальная). В 1958 году здесь действительно собирались тысячи людей на поэтические чтения — символ времени, когда слово звучало громче лозунгов. Владимир Меньшов снимал сцену в сумерках, чтобы скрыть тоннель, построенный позже, — мелочь, но именно из таких деталей складывается достоверность эпохи.

Улица Горького (Тверская)

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Когда подруги гуляют мимо витрин, где сияют телевизоры и пирамиды банок с крабами, перед зрителем — Москва витринных мечтаний. Здесь Людмила (Ирина Муравьева) останавливается, поправляя туфлю напротив гастронома с гордой надписью: «Всем давно узнать пора бы, как вкусны и нежны крабы». Эти кадры сегодня — как хроника ушедшего советского быта.

Поварская улица, Дом кино

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

На Поварской героини оказываются на фестивале французского кино и случайно сталкиваются с начинающим актером Иннокентием Смоктуновским. Здание, где снимали, — знаменитый Дом кино. Его конструктивистские линии узнает любой москвич, а лестница, по которой поднимались героини, стала свидетелем множества киномоментов советской эпохи.

Метро «Новослободская»

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Здесь Людмила встречает свою судьбу — хоккеиста Сергея Гурина (Александр Фатюшин). Цветные витражи станции превращают сцену в своеобразную витрину чувств: свет и стекло отражают влюбленность, еще не знающую разочарований.

Высотка на площади Восстания и дом на Котельнической набережной

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Катерина (Вера Алентова) и Люда временно живут «в профессорской квартире» в знаменитой сталинской высотке на площади Восстания (сейчас Кудринская). Но интерьеры снимали в другом здании — на Котельнической набережной. Так Меньшов объединил два символа советской элиты в одном кадре.

Гоголевский бульвар

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

На Гоголевской бульваре Катерина говорит с телеоператором Рудиком (Юрий Васильев) о будущем и сообщает ему, что беременна. Спустя двадцать лет здесь же она встречается с ним снова. Фон этих сцен — старинная усадьба Нарышкина, где сегодня располагается часть Московского музея современного искусства. 

Роддом на улице Фотиевой

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В родильном доме № 25 появляется на свет дочь Катерины Александра (Наталья Вавилова). После выписки — знаменитая сцена с цветами, смехом и надеждой. Сам роддом действительно был передовым для своего времени: одним из первых, где практиковали кормление «по требованию».

Мосфильмовская улица

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Двадцать лет спустя мы видим Катерину в генеральском доме на Мосфильмовской. Эти кирпичные дома строились специально для военной элиты — просторные квартиры, большие окна, ощущение достатка. Символ новой жизни героини.

Белый дом и Кутузовский проспект

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Катерина встречается со своим женатым любовником Володей (Олег Табаков) на фоне Белого дома. Этот кадр — визуальный аккорд: власть, холод и одиночество. Город огромен, но личное счастье так и не сложилось.

Бассейн «Москва»

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

После разрыва с Володей Катерина покупает себе цветы — акт независимости и внутренней силы. На заднем плане — гигантская чаша бассейна «Москва». Символический фон: в кадре — героиня, которая научилась не тонуть в собственных чувствах.

Курский вокзал

Кадр из фильма Москва слезам не верит
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Здесь происходит судьбоносная встреча с Гошей (Алексей Баталов). Электричка, суета, стеклянный фасад вокзала — и вдруг человеческое тепло, простота и надежность. Москва снова превращается из холодного мегаполиса в город любви.

Интересные факты о фильме «Москва слезам не верит» 

Фильм знают почти все, но за его кулисами скрыто немало удивительного.

  • Картину посмотрели 84,4 млн человек, что сделало ее вторым по посещаемости фильмом в истории советского кинопроката.

  • Цензоры хотели вырезать «слишком откровенные сцены», но фильм спас лично Леонид Брежнев, которому лента очень понравилась.

  • Владимир Меньшов не смог поехать на церемонию вручения «Оскара» — у него был невыездной статус. О победе он узнал из программы «Время» и подумал, что это первоапрельская шутка.

  • Президент США Рональд Рейган пересматривал фильм восемь раз перед встречей с Горбачевым, чтобы лучше понять русскую душу.

  • Вера Алентова получала письма от женщин со всего мира, которые узнавали себя в ее героине.