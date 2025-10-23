В центре сюжета — судьба трех подруг-провинциалок, приехавших в советскую Москву конца 1950-х с большими надеждами. Их разные истории показывают, чем может обернуться мечта о столичной жизни. Катерина, целеустремленная и умная, поддается влиянию своей легкомысленной подруги Людмилы и ради знакомства с «элитой» вынуждена надеть маску дочери профессора. Эта ложь приводит к роману с привлекательным оператором Рудольфом, но когда правда всплывает, а Катерина оказывается беременна, он без сожалений оставляет ее. Жизненный крах не сломил героиню. Оставшись одна с ребенком, она демонстрирует невероятную силу воли, пройдя путь от рабочей на заводе до успешного руководителя крупного предприятия. Однако личная жизнь оставалась пустой, пока на пороге ее четвертого десятка не появился тот, о ком она уже перестала мечтать, — скромный, но искренний мастер Гоша.