Деми Мур рассказала о нетипичной работе, которой занималась в 14 лет

Голливудская актриса Деми Мур в интервью журналу Glamour рассказала, что работает с 14 лет.
«Моим первым местом работы было коллекторское агентство, где я постоянно разговаривала по телефону. Мне пришлось звонить людям, которые не оплатили счета. А поскольку у меня был такой низкий и глубокий голос, они не знали, что мне всего 14 лет», — поделилась звезда.
По ее словам, после этого актриса работала секретарем на студии 20th Century Fox у продюсера Аарона Спеллинга. Знаменитость призналась, что работа в этом месте вдохновляла ее.
«Это было очень умиротворяюще. Возможность посмотреть на все со стороны и сказать: “Это не та позиция, на которой я собираюсь оставаться”. У меня были гораздо более масштабные планы», — вспоминает артистка.
