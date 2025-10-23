Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Сухоруков ответил на вопрос о влиянии на него санкций Украины

Виктор Сухоруков заявил, что предан своей стране
Виктор Сухоруков
Виктор СухоруковИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Брата» Виктор Сухоруков в беседе с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, как на нем отразились санкции Украины.

«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — заявил артист.

В 2023 году 73-летний российский актер был внесен в санкционные списки Украины на фоне поддержки СВО.

Артист известен по ролям в дилогии «Брат», фильмах «Про уродов и людей», «Антикиллер», «Жмурки», «Остров» и сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

Ранее Виктор Сухоруков опроверг информацию о своей госпитализации.