91-летняя Брижит Бардо вышла на связь после госпитализации

Французская актриса, певица и модель Брижит Бардо отреагировала в X (бывший Twitter) на слухи о своей кончине, которые возникли 22 октября.
«Я не знаю, какой идиот распространил эту фейковую новость о моей кончине сегодня вечером, но знайте, что со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить. Для тех, у кого есть уши», — написала знаменитость.
16 октября газета Nice Matin сообщила, что звезда была госпитализирована с «серьезным заболеванием». По информации журналистов, актриса три недели находилась в частной больнице в Тулоне, где ей провели операцию. Ожидалось, что артистку выпишут через несколько дней, однако, как утверждала Nice Matin, ее состояние вызывает тревогу.
18 октября стало известно, что знаменитость выписали. Через своих представителей она впервые после операции вышла на связь.