Певцов: постановки по произведениям иноагентов не должны возвращаться на сцену

Народный артист РФ привел в пример писателя Бориса Акунина, творчество которого, по его мнению, представляет собой «подражательство Достоевскому»
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что постановки по произведениям авторов, признанных иноагентами, не должны возвращаться на отечественную театральную сцену в будущем, независимо от их содержания. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

«Ни в коем случае. Если автор признан иноагентом — не надо. Зачем вызывать из небытия тех, кто предал Россию?» — сказал артист, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Певцов привел в пример писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), творчество которого, по его мнению, представляет собой «подражательство Достоевскому».

«Нужно ставить первоисточники, зачем подражать?» — заключил артист.