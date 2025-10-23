Певцов: постановки по произведениям иноагентов не должны возвращаться на сцену

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что постановки по произведениям авторов, признанных иноагентами, не должны возвращаться на отечественную театральную сцену в будущем, независимо от их содержания. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.