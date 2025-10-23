В РФ выйдет первый созданный с помощью нейросетей полнометражный мультфильм

Он пояснил, что сейчас попутно идет съемка серии короткометражных мультфильмов, чтобы, с одной стороны, рассказать жителям о цифровой безопасности и помочь им обезопасить себя и близких от мошенников, а с другой — популяризировать среди зрителей главного персонажа мультфильма — Тимэна. Он добавил, что в планах у команды, чтобы Тимэн стал популярным по всей стране маскотом цифровой грамотности и альтернативой таким зарубежным персонажам как человек-паук или Бэтмен.